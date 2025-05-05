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花蓮公告兩處有機農業區 打造友善農業環境

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣政府在玉里鎮永安段公告成立「東豐拾穗永安有機農業促進區」及「花蓮縣銀川有機農產品生產合作社有機農業促進區」。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府在玉里鎮永安段公告成立「東豐拾穗永安有機農業促進區」及「花蓮縣銀川有機農產品生產合作社有機農業促進區」。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府訂有「有機農業促進區設置暨輔導辦法」，近期公告玉里鎮成立2處有機農業促進區，總面積逾82公頃，營運獎勵補助每公頃1萬元，上限50萬元，將持續推動其他鄉鎮成立促進區，打造友善農業環境。

玉溪農會總幹事蔡宗翰說，這2處有機農業促進區具有規模，期待縣府持續推動有機農業，提升農友收入。

縣府4年前到各鄉鎮調查，找出有機農業的潛力地區，輔導辦法訂定申請條件、審查流程與管理機制，也配套提供10項利多措施，包括產銷設施補助、包裝行銷、驗證費用協助、專業訓練與營運主體獎勵金等，協助農友轉型與提升生產效益。

農業處長陳淑雯表示，今年5月1日在玉里鎮永安段公告成立「東豐拾穗永安有機農業促進區」及「花蓮縣銀川有機農產品生產合作社有機農業促進區」，核准面積分別42.34及40.6954公頃，由「有限責任花蓮縣花東有機農產加工生產合作社」、「有限責任花蓮縣銀川有機農產品生產合作社」負責營運。

「東豐」以水旱輪作的友善農法，生產稻米、大豆、小麥與蕎麥，提升土地的永續利用；「銀川」強調有機稻米品種多元化，建立自有有機秧苗場，從源頭保障品質。

陳淑雯說，這2處促進區誕生，為花蓮農業注入新動能，也是台灣有機農業政策的新里程碑，縣府將持續優化制度、強化地方能量，朝永續農業與綠色經濟願景前進。

永續 生產合作社 花蓮縣政府

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