張榮發慈善基金會攜手菁鑽聯盟 住宿券提撥1成做公益

張榮發慈善基金會今天在長榮桂冠酒店（基隆）舉辦母親節活動，並宣布攜手台灣頂級飯店聯盟──菁鑽聯盟，共同啟動「愛的旅程 無限菁彩」公益計畫，透過銷售聯合住宿券投入公益，提撥10%住宿券銷售金額作為公益基金，讓消費者在享受優質旅遊住宿時，也能傳遞愛心做公益。

張榮發慈善基金會和菁鑽聯盟除了共同執行公益計畫，提撥銷售聯合住宿券10%金額作為公益基金，捐助全台急需資源的中小型社福單位，基金會每個月還會與菁鑽聯盟的盟友飯店集合公益資源，深入各地傳遞溫暖與關懷。

張榮發慈善基金會和菁鑽聯盟今天在基隆市，合辦「愛的樂章母親節快樂」活動，基金會董事長吳景明、長榮桂冠酒店（基隆）總經理陳建郎、折翼天使樂團創辦人吳江明，以及長期關懷折翼天使的貴賓們蒞臨現場，見證這場充滿愛與感動的活動。

這場活動安排折翼天使樂團的身心障礙孩子們，在基隆長榮桂冠酒店1樓大廳，演奏讓我成為你的翅膀、雷神進行曲、陽光和小雨3首樂曲揭開序幕，以溫暖旋律傳遞孩子們的感恩與勇氣。