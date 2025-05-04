快訊

方濟各才辭世…川普曬教宗服AI照挨轟！副手范斯急護航「玩笑而已」

白沙屯媽回鑾進火…張麗善幫燒疏文再生風波 拱天宮主委發話了

聽新聞
0:00 / 0:00

太平山聯外道路崩塌…驚見10層樓深「大天坑」搶修 延至9日開園

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區聯外道路路基流失，邊坡崩塌約10層樓深「天坑」，林業保育署宜蘭分署進行初步搶修，原訂太平山6日恢復開園，但考量山區降雨頻繁，延後至9日開園，初期只能讓小客車通行。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區聯外道路路基流失，邊坡崩塌約10層樓深「天坑」，林業保育署宜蘭分署進行初步搶修，原訂太平山6日恢復開園，但考量山區降雨頻繁，延後至9日開園，初期只能讓小客車通行。圖／林業署宜蘭分署提供

太平山國家森林遊樂區聯外山路宜專一線7公里處，4月30日發生路基流失，邊坡崩塌約10層樓深「天坑」，林業保育署宜蘭分署進行初步搶修，原計5月6日可以單線通車，但近日山區降雨頻繁，為了用路人安全，太平山延後至9日恢復開園，初期只能讓小客車通行。

太平山國家森林遊樂區的鳩之澤溫泉區位於4.1公里處，不受影響，遊客可以到鳩之澤走走自然步道、泡湯、煮溫泉蛋。由於該遊樂區局部休園，入園門票及停車費以原收票價5折計收，開園時間調整為上午8時，國光客運暫時停駛。

路基流失的道路面積不大，長度僅15公尺約一個車道，但崩塌深度卻有10餘層樓深，加上從今天起山區將出現連續降雨，增加搶修難度，顧及塌陷處安全，把全區開園時間延到9日上午8點。

惟考量尚未雙線完成修復及路寬縮減因素，初期僅供小客車行駛，暫時禁止各類大客車通行，日後另行公布大客車開放行駛時間。

太平山國家森林遊樂區聯外道路基流失，邊坡崩塌約10層樓深「天坑」，考量山區降雨頻繁，延後至9日開園，初期只能讓小客車通行。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區聯外道路基流失，邊坡崩塌約10層樓深「天坑」，考量山區降雨頻繁，延後至9日開園，初期只能讓小客車通行。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區聯外道路路基流失，邊坡崩塌約10層樓深「天坑」，林業保育署宜蘭分署進行初步搶修，原訂太平山6日恢復開園，但考量山區降雨頻繁，延後至9日開園，初期只能讓小客車通行。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區聯外道路路基流失，邊坡崩塌約10層樓深「天坑」，林業保育署宜蘭分署進行初步搶修，原訂太平山6日恢復開園，但考量山區降雨頻繁，延後至9日開園，初期只能讓小客車通行。圖／林業署宜蘭分署提供

太平山 森林遊樂區 溫泉

延伸閱讀

太平山聯外道路塌陷 全區延至5月9日開放

塌陷持續擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

新北瑞芳茶壺山聯外道路通 景觀平台復原再等等

竹北天坑案延燒！2015年浩瀚一品擅自違規施工釀崩塌 今起訴

相關新聞

太平山聯外道路崩塌…驚見10層樓深「大天坑」搶修 延至9日開園

太平山國家森林遊樂區聯外山路宜專一線7公里處，4月30日發生路基流失，邊坡崩塌約10層樓深「天坑」，林業保育署宜蘭分署進...

龍蝦、白蝸牛吃免驚！今年台東金剛馬拉松超豪氣

台東「長濱雙浪金剛馬拉松」今天登場，吸引2200人報名參賽，長濱鄉公所準備龍蝦、月光螺、白蝸牛及鬼頭刀魚柳等部落常見美食...

影／基隆嶼海豚爆量大增10倍遊客驚豔 海釣船秒變賞鯨團

基隆鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪說，賞鯨的大本營多在宜蘭、花蓮一帶，因為在黑潮經過的地方，基隆嶼原本都是以夜釣及登島為主...

阿美族神父編「南勢阿美辭典」 助族人說母語、找回身分認同

花蓮阿美族神父曾俊源費時40年蒐羅、編纂，昨天發表厚逾千頁的「南勢阿美辭典」。他說，這是多年田野記錄與族人交流的成果，盼...

童子瑋籲基隆市府禁用微信防洩 謝國樑：下周討論鼓勵不用

基隆市府民政處前處長張淵翔涉違反個資法、偽造文書，擅用戶政系統資料協助國民黨罷免綠議員，並加入微信群組與市黨部聯 絡。議...

文化部首屆「百大文化基地」 台東公東高工教堂入選

文化部於今日舉辦首屆「百大文化基地」頒獎，台東公東高工教堂獲入選，成為東部地區具指標性的文化場域之一，展現在建築藝術、教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。