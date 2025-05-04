太平山聯外道路崩塌…驚見10層樓深「大天坑」搶修 延至9日開園

太平山國家森林遊樂區聯外山路宜專一線7公里處，4月30日發生路基流失，邊坡崩塌約10層樓深「天坑」，林業保育署宜蘭分署進行初步搶修，原計5月6日可以單線通車，但近日山區降雨頻繁，為了用路人安全，太平山延後至9日恢復開園，初期只能讓小客車通行。

太平山國家森林遊樂區的鳩之澤溫泉區位於4.1公里處，不受影響，遊客可以到鳩之澤走走自然步道、泡湯、煮溫泉蛋。由於該遊樂區局部休園，入園門票及停車費以原收票價5折計收，開園時間調整為上午8時，國光客運暫時停駛。

路基流失的道路面積不大，長度僅15公尺約一個車道，但崩塌深度卻有10餘層樓深，加上從今天起山區將出現連續降雨，增加搶修難度，顧及塌陷處安全，把全區開園時間延到9日上午8點。