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龍蝦、白蝸牛吃免驚！今年台東金剛馬拉松超豪氣

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣議長吳秀華（右）今年報名7.5K樂活組，她稱讚沿途風景超美，熱情啦啦隊讓人感動。圖／取自吳秀華臉書
台東縣議長吳秀華（右）今年報名7.5K樂活組，她稱讚沿途風景超美，熱情啦啦隊讓人感動。圖／取自吳秀華臉書

台東「長濱雙浪金剛馬拉松」今天登場，吸引2200人報名參賽，長濱鄉公所準備龍蝦、月光螺、白蝸牛及鬼頭刀魚柳等部落常見美食給跑者當補給品。台東縣議長吳秀華說，炸魚柳配龍蝦是馬拉松的靈魂，沿途風景超美，還有熱情啦啦隊加油，十分感動。

東管處主辦「2025長濱雙浪金剛馬拉松」，今早５點從長濱國小開跑，吸引包含澳洲、比利時、美國、加拿大、馬來西亞、菲律賓印尼、日本等11國，共計37名外籍選手參賽。東管處說，今年邀請土耳其自行車女神舒舒擔任代言人，她首次挑戰路跑，一起體驗長濱之美。

今年適逢長濱雙浪金剛馬拉松10周年，長濱鄉公所將部落的餐桌美食搬上賽道，補給站準備龍蝦、月光螺、白蝸牛、一球米飯糰等「太平洋的冰箱」裡的美味料理，另外還有長濱在地業者提供的白蝦、特調咖啡、炸鬼頭刀、蝦餅、在地小番茄、金剛鮪魚糖等，讓跑者沿途都有尚青、尚讚及尚特別的美味料理可品嘗。

議長吳秀華今年報名參加7.5K樂活組，她以「海味這麼重」來形容金剛馬拉松。吳秀華說，她一路上不只是跑步而已，根本是來吃的，透過賽事讓人用不同角度看台東，真的超美！

台東金剛馬拉松今年適逢10周年，長濱鄉公所將部落的餐桌搬上賽道，吸引2200人報名參加。圖／取自議長吳秀華臉書
台東金剛馬拉松今年適逢10周年，長濱鄉公所將部落的餐桌搬上賽道，吸引2200人報名參加。圖／取自議長吳秀華臉書
台東金剛馬拉松今年適逢10周年，長濱鄉公所將部落的餐桌搬上賽道，龍蝦、月光螺、白蝸牛及米飯糰等「太平洋的冰箱」裡的美味料理成為最大亮點。圖／取自議長吳秀華臉書
台東金剛馬拉松今年適逢10周年，長濱鄉公所將部落的餐桌搬上賽道，龍蝦、月光螺、白蝸牛及米飯糰等「太平洋的冰箱」裡的美味料理成為最大亮點。圖／取自議長吳秀華臉書
台東金剛馬拉松今年適逢10周年，長濱鄉公所準備龍蝦當補給品，非常受歡迎。圖／取自議長吳秀華臉書
台東金剛馬拉松今年適逢10周年，長濱鄉公所準備龍蝦當補給品，非常受歡迎。圖／取自議長吳秀華臉書

台東 吳秀華 馬拉松

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