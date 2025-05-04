龍蝦、白蝸牛吃免驚！今年台東金剛馬拉松超豪氣

台東「長濱雙浪金剛馬拉松」今天登場，吸引2200人報名參賽，長濱鄉公所準備龍蝦、月光螺、白蝸牛及鬼頭刀魚柳等部落常見美食給跑者當補給品。台東縣議長吳秀華說，炸魚柳配龍蝦是馬拉松的靈魂，沿途風景超美，還有熱情啦啦隊加油，十分感動。

東管處主辦「2025長濱雙浪金剛馬拉松」，今早５點從長濱國小開跑，吸引包含澳洲、比利時、美國、加拿大、馬來西亞、菲律賓印尼、日本等11國，共計37名外籍選手參賽。東管處說，今年邀請土耳其自行車女神舒舒擔任代言人，她首次挑戰路跑，一起體驗長濱之美。

今年適逢長濱雙浪金剛馬拉松10周年，長濱鄉公所將部落的餐桌美食搬上賽道，補給站準備龍蝦、月光螺、白蝸牛、一球米飯糰等「太平洋的冰箱」裡的美味料理，另外還有長濱在地業者提供的白蝦、特調咖啡、炸鬼頭刀、蝦餅、在地小番茄、金剛鮪魚糖等，讓跑者沿途都有尚青、尚讚及尚特別的美味料理可品嘗。