花蓮成立兩大有機農業促進區 面積達82公頃

花蓮縣政府過去訂定「有機農業促進區設置暨輔導辦法」，明訂申請條件與利多措施，今年正式公告玉里鎮成立2處有機農業促進區，總面積超過82公頃，營運獎勵補助每公頃1萬元，上限50萬元。縣府未來持續推動其他鄉鎮成立促進區，打造友善農業環境。

縣府4年前起到各鄉鎮調查，要找出轉型有機農業促進區的潛力地區，輔導辦法訂定申請條件、審查流程與管理機制，同時也配套提供10項利多措施，包括產銷設施補助、包裝行銷、驗證費用協助、專業訓練與營運主體獎勵金等，協助農友轉型與提升生產效益。

農業處長陳淑雯表示，今年5月1日在玉里鎮永安段正式公告成立「東豐拾穗永安有機農業促進區」，及「花蓮縣銀川有機農產品生產合作社有機農業促進區」，核准面積分別是42.34公頃及40.6954公頃，由「有限責任花蓮縣花東有機農產加工生產合作社」、「有限責任花蓮縣銀川有機農產品生產合作社」等2個合作社營運。

「東豐」以水旱輪作的友善農法，生產稻米、大豆、小麥與蕎麥，提升土地永續利用；「銀川」則強調有機稻米品種多元化，建立自有有機秧苗場，從源頭保障品質。