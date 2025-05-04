花蓮推有機農業促進區 玉里東豐、富里銀川2處上榜

花蓮縣政府公告成立「東豐拾穗永安有機農業促進區」與「銀川有機農產品生產合作社有機農業促進區」，成為全國率先以自治法規建立完整審查制度、推動地方實踐的典範。

花蓮縣政府表示，2處有機農業促進區從土地整合、農民溝通、營運主體培育，到計畫內容專業審查，每一環節皆需高度協調與政策支持，縣府投入資源，以在地力量打造友善農業環境，克服制度與實務推動上重重障礙，推動有機農業。

縣長徐榛蔚指出，推動有機農業促進區並非一蹴可幾，「有機農業促進法」明定主管機關應視轄區條件逐年檢討及開發設置有機農業促進區，鼓勵民間合作生產或共同運銷組織參與設置，並對促進區內尚未採用有機農業生產的農民給予輔導轉型，或採取必要措施避免妨礙毗鄰土地有機農業生產，以減少鄰田污染發生。

為打造制度根基，縣府率全國之先，民國112年8月16日公告訂定「花蓮縣有機農業促進區設置暨輔導辦法」，明訂申請條件、審查流程與管理機制，更配套提供10項利多措施，包括產銷設施補助、包裝行銷、驗證費用協助、專業訓練與營運主體獎勵金等，全面協助農友轉型與提升生產效益。

此外，自110年起展開潛力區調查，並舉辦說明會與進階輔導會議，深入新秀、壽豐、鳳榮、光豐、瑞穗、玉溪及富里等地區農會，聆聽地方聲音，回應農民需求、凝聚共識。

農業處說明，5月1日正式公告設立的「東豐拾穗永安有機農業促進區」與「花蓮縣銀川有機農產品加工生產合作社有機農業促進區」分別由友善農法生產稻米、雜糧的「有限責任花蓮縣花東有機農產加工生產合作社」，以及致力有機稻米品種多元化的「有限責任花蓮縣銀川有機農產品生產合作社」主導營運。

農業處長陳淑雯說，花蓮領先在制度設計與輔導措施，在實務推動中仍有許多挑戰待解，已向有機農業促進諮詢委員提出當前面臨議題，盼藉由專家學者建議，進行調整修正，讓政策更貼近實情。

陳淑雯指出，此次，2處促進區的誕生，不僅為花蓮農業注入新動能，也為台灣有機農業政策實踐立下重要里程碑；未來，持續優化制度、強化地方能量，朝向永續農業與綠色經濟願景穩步前行。