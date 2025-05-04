快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

花蓮推有機農業促進區 玉里東豐、富里銀川2處上榜

中央社／ 花蓮縣4日電

花蓮縣政府公告成立「東豐拾穗永安有機農業促進區」與「銀川有機農產品生產合作社有機農業促進區」，成為全國率先以自治法規建立完整審查制度、推動地方實踐的典範。

花蓮縣政府表示，2處有機農業促進區從土地整合、農民溝通、營運主體培育，到計畫內容專業審查，每一環節皆需高度協調與政策支持，縣府投入資源，以在地力量打造友善農業環境，克服制度與實務推動上重重障礙，推動有機農業。

縣長徐榛蔚指出，推動有機農業促進區並非一蹴可幾，「有機農業促進法」明定主管機關應視轄區條件逐年檢討及開發設置有機農業促進區，鼓勵民間合作生產或共同運銷組織參與設置，並對促進區內尚未採用有機農業生產的農民給予輔導轉型，或採取必要措施避免妨礙毗鄰土地有機農業生產，以減少鄰田污染發生。

為打造制度根基，縣府率全國之先，民國112年8月16日公告訂定「花蓮縣有機農業促進區設置暨輔導辦法」，明訂申請條件、審查流程與管理機制，更配套提供10項利多措施，包括產銷設施補助、包裝行銷、驗證費用協助、專業訓練與營運主體獎勵金等，全面協助農友轉型與提升生產效益。

此外，自110年起展開潛力區調查，並舉辦說明會與進階輔導會議，深入新秀、壽豐、鳳榮、光豐、瑞穗、玉溪及富里等地區農會，聆聽地方聲音，回應農民需求、凝聚共識。

農業處說明，5月1日正式公告設立的「東豐拾穗永安有機農業促進區」與「花蓮縣銀川有機農產品加工生產合作社有機農業促進區」分別由友善農法生產稻米、雜糧的「有限責任花蓮縣花東有機農產加工生產合作社」，以及致力有機稻米品種多元化的「有限責任花蓮縣銀川有機農產品生產合作社」主導營運。

農業處長陳淑雯說，花蓮領先在制度設計與輔導措施，在實務推動中仍有許多挑戰待解，已向有機農業促進諮詢委員提出當前面臨議題，盼藉由專家學者建議，進行調整修正，讓政策更貼近實情。

陳淑雯指出，此次，2處促進區的誕生，不僅為花蓮農業注入新動能，也為台灣有機農業政策實踐立下重要里程碑；未來，持續優化制度、強化地方能量，朝向永續農業與綠色經濟願景穩步前行。

生產合作社 花蓮縣政府 農民

延伸閱讀

基隆絕沛宣講批張淵翔 曹興誠：花蓮做得到基隆也可以

傅崐萁嘆：遭國家機器抹黑 為國為民做錯了嗎？

花蓮原民神父發表南勢阿美辭典 盼族人找回身分認同

花蓮原民神父曾俊源歷時40年 出版南勢阿美辭典

相關新聞

影／基隆嶼海豚爆量大增10倍遊客驚豔 海釣船秒變賞鯨團

基隆鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪說，賞鯨的大本營多在宜蘭、花蓮一帶，因為在黑潮經過的地方，基隆嶼原本都是以夜釣及登島為主...

阿美族神父編「南勢阿美辭典」 助族人說母語、找回身分認同

花蓮阿美族神父曾俊源費時40年蒐羅、編纂，昨天發表厚逾千頁的「南勢阿美辭典」。他說，這是多年田野記錄與族人交流的成果，盼...

童子瑋籲基隆市府禁用微信防洩 謝國樑：下周討論鼓勵不用

基隆市府民政處前處長張淵翔涉違反個資法、偽造文書，擅用戶政系統資料協助國民黨罷免綠議員，並加入微信群組與市黨部聯 絡。議...

文化部首屆「百大文化基地」 台東公東高工教堂入選

文化部於今日舉辦首屆「百大文化基地」頒獎，台東公東高工教堂獲入選，成為東部地區具指標性的文化場域之一，展現在建築藝術、教...

基隆公幼、非營利幼兒園中籤率8成 仍有餘額669名

基隆市今年公立、非營利幼兒園及職場中心今天招生登記，今年度開放1542個招生名額，登記人數1105名，正取人數873名，...

全國舞藝展演7千人以舞會友 基隆旅宿全住滿帶動觀光

2025年全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者，有柔力球、街舞、活力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。