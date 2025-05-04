快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

太平山聯外道路塌陷 全區延至5月9日開放

中央社／ 宜蘭4日電

太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」7公里處日前發生路基塌陷，目前僅開放鳩之澤溫泉區，林業保育署宜蘭分署今天指出，原預計園區全區6日開放，改延至9日上午8時。

「宜專一線」7公里處4月30日路基塌陷長度約15公尺，下邊坡崩塌深度約10餘層樓高，當天下午起局部休園搶修。宜蘭分署今天表示，已初步搶修，並將邀請專家學者現勘，原預計於6日可完成單線雙向通行，全區恢復開放。

宜蘭分署指出，因近日山區降雨及即將進入梅雨季，基於提升用路安全，全區恢復開園時間度延至9日上午8時。考量尚未雙線完成修復及路寬縮減因素，暫禁止各類大客車通行，國光客運也暫時停駛，後續將視修復工程進度，公布恢復大客車通行時間。

宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區因局部休園，入園門票及停車費以原收票價5折計收，開園時間調整為上午8時。目前僅開放鳩之澤溫泉區，遊客可走自然步道、泡湯、煮溫泉蛋，區內餐廳也有提供午餐等服務。

宜蘭 溫泉

延伸閱讀

塌陷持續擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

山西國道突現大坑 4車追撞釀2死 網質疑：偷工減料

新北瑞芳茶壺山聯外道路通 景觀平台復原再等等

新北淡水停車場違規擴建塌陷 危及溪畔步道封閉

相關新聞

影／基隆嶼海豚爆量大增10倍遊客驚豔 海釣船秒變賞鯨團

基隆鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪說，賞鯨的大本營多在宜蘭、花蓮一帶，因為在黑潮經過的地方，基隆嶼原本都是以夜釣及登島為主...

阿美族神父編「南勢阿美辭典」 助族人說母語、找回身分認同

花蓮阿美族神父曾俊源費時40年蒐羅、編纂，昨天發表厚逾千頁的「南勢阿美辭典」。他說，這是多年田野記錄與族人交流的成果，盼...

童子瑋籲基隆市府禁用微信防洩 謝國樑：下周討論鼓勵不用

基隆市府民政處前處長張淵翔涉違反個資法、偽造文書，擅用戶政系統資料協助國民黨罷免綠議員，並加入微信群組與市黨部聯 絡。議...

文化部首屆「百大文化基地」 台東公東高工教堂入選

文化部於今日舉辦首屆「百大文化基地」頒獎，台東公東高工教堂獲入選，成為東部地區具指標性的文化場域之一，展現在建築藝術、教...

基隆公幼、非營利幼兒園中籤率8成 仍有餘額669名

基隆市今年公立、非營利幼兒園及職場中心今天招生登記，今年度開放1542個招生名額，登記人數1105名，正取人數873名，...

全國舞藝展演7千人以舞會友 基隆旅宿全住滿帶動觀光

2025年全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者，有柔力球、街舞、活力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。