影／基隆嶼海豚爆量大增10倍遊客驚豔 海釣船秒變賞鯨團

基隆鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪說，賞鯨的大本營多在宜蘭、花蓮一帶，因為在黑潮經過的地方，基隆嶼原本都是以夜釣及登島為主，但近一個月來爆大量，他開船就遇到8、9次大群海豚，數十到數百隻不等，讓海釣船秒變賞鯨船，令遊客頻頻驚豔。

項彥豪說，基隆嶼外海這片屬於東海、距離西太平洋約還有10海里水域，已經好幾次碰上讓人驚喜的場景，一大群海豚，圍繞在他們的名隆號遊艇旁邊悠遊，還會不時跳起來「表演」給船上的遊客看。

鯨豚為何在基隆外海出現頻率增加這麼多？項彥豪說，上月遇到200多隻的震撼場面，昨天出航又是如此，也有數十隻，真的是老天爺眷顧，很好運，海釣船秒變賞鯨團。

他說，相較以前增加的數量有10倍以上，海豚會來除了遷移以外，主要和覓食有關，因為海豚是食物鏈的頂端，會出現這麼多，顯示魚多很多了，基隆沿近海的生態有進步了。

「真的很奇妙」項彥豪說，鉅隆船隊這些年一直默默捐助鯨豚保育與野放工作，長期以來陪伴、見證過無數次救援，也時常提醒自己，「大海是我們的家園，更是鯨豚的故鄉。」

項彥豪表示，這一份善意，或許真的悄悄傳遞到了大海深處，今年4月以來，在基隆嶼外海已經好幾次碰上讓人驚喜的場景，一大群海豚圍繞在遊艇旁邊悠遊，遊客全都開心到不行，現場笑聲、驚呼聲此起彼落，彷彿真的是「老朋友來打招呼一樣」。

項彥豪認為，萬物皆有靈。你怎麼對待牠們，牠們就會用自己的方式回應你，這就像常看到影片裡，那些被救過的小動物，後來還會帶獵物來感謝主人一樣。每次看到海豚這樣出現，都覺得心裡說不出的感動，也很感謝這片大海總是給他這麼奇妙的緣分。（影片由名隆號提供）