童子瑋籲基隆市府禁用微信防洩 謝國樑：下周討論鼓勵不用

基隆市府民政處前處長張淵翔涉違反個資法、偽造文書，擅用戶政系統資料協助國民黨罷免綠議員，並加入微信群組與市黨部聯 絡。議長童子瑋今天向市長謝國樑喊話「不要再躲了」，質疑市政府到底有多少辦公溝通往來透過中國的通訊軟體？謝國樑說，下周二討論通訊軟體的問題。

檢調查出張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」，懷疑張淵翔透過此管道與黨部互相聯絡，提供戶政系統的協助。

童子瑋說，這讓他擔心市民的個資，市府還有哪些市政資料，正在微信（WeChat）上裸奔？市政府破了這麼大一個洞，為什麼還可以一副無關緊要的樣子，市民個資的隱私以及市政決策機敏性的狀況，市政府應提出檢討報告。

童子瑋表示，市府處首長利用民政系統查詢市民個資後，再協助罷免案領銜人篩選名冊中除戶的連署人，這些交叉比對的資訊，更被爆出疑似是使用WeChat 的群組來進行傳遞，這是個案還是市政府已經養成這種工作習慣。

童子瑋說，到底有多少市民的身份資料被放在WeChat，未來如何防範，市長有多少市府內部的群組都是用中共的通訊軟體在聯絡應交代清楚。

童子瑋指出，加拿大多倫多大學的蒙克全球事務學院公民實驗室2020年就已經做過研究，就算不是中國註冊的帳號，只要使用 WeChat傳遞圖片，就會受到系統監控。他會跟議員討論，基隆市政府應該針對這個大規模的洩密事件，在下個會期召開檢討、提出徹查的報告，明令禁止使用WeChat這種有中共在背後監看的軟體。

謝國樑上午表示，市府下周二市務會議會很認真地針對個資未來的宣導、通訊軟體的使用等，做一系列的專案報告、討論和導正。謝國樑並說，會請市府鼓勵員工不要使用坊間有爭議的通訊軟體。