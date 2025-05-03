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文化部首屆「百大文化基地」 台東公東高工教堂入選

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東公東高工教堂獲入選文化部首屆「百大文化基地」，成為東部地區具指標性的文化場域之一。圖／公東高工提供
台東公東高工教堂獲入選文化部首屆「百大文化基地」，成為東部地區具指標性的文化場域之一。圖／公東高工提供

文化部於今日舉辦首屆「百大文化基地」頒獎，台東公東高工教堂獲入選，成為東部地區具指標性的文化場域之一，展現在建築藝術、教育精神與社區連結上的深厚價值。

校長李恭榮表示，學校教堂不僅是一棟建築，更是承載學生精神信仰與文化傳承的心靈堡壘。獲選百大文化基地，是對學校長年在教育與文化推廣上的肯定，未來能以這座教堂為核心，推動更多文化、藝術與社區共創的啟發。

公東高工教堂由天主教白冷會錫質平神父於1957年創校時構思興建，並邀請瑞士籍建築師賈斯特斯·達辛登（Justus Dahinden）設計，並在1960年完工。教堂採清水模工法打造，外觀簡約莊嚴，融合自然光線、空間層次與宗教意涵，被譽為「台灣的廊香教堂」，是台灣現代宗教建築的重要代表之一。

文化部表示，百大文化基地是一份榮譽，也是一份責任，除了持續維持據點的蓬勃營運、發展歷史脈絡及文化內涵外，更期盼未來能以這些基地為中心，進一步串連當地社區組織、藝文館舍、獨立書店、學校、古蹟聚落等，並透過主題策展、導覽解說與實作活動，從點到線再到面的方式擴增文化基地能量，豐富群眾體驗。

文化部指出，百大文化基地計畫旨在發掘全台兼具文化價值與社會影響力的場域。公東教堂的入選，正體現其跨越建築、教育與信仰層面的綜合文化意義。未來將協助基地規畫主題策展與導覽活動，並透過「文化地圖」數位平台，擴大推廣至更多群眾，讓這座屹立超過一甲子的教堂被看見、被理解、被珍惜。

公東高工教堂採清水模工法打造，外觀簡約莊嚴，融合自然光線、空間層次與宗教意涵，被譽為「台灣的廊香教堂」。圖／公東高工提供
公東高工教堂採清水模工法打造，外觀簡約莊嚴，融合自然光線、空間層次與宗教意涵，被譽為「台灣的廊香教堂」。圖／公東高工提供

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