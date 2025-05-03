基隆公幼、非營利幼兒園中籤率8成 仍有餘額669名

基隆市今年公立、非營利幼兒園及職場中心今天招生登記，今年度開放1542個招生名額，登記人數1105名，正取人數873名，中籤率達79%。熱門的園所家長搶破頭，教育處呼籲，第二波還有669個缺額，家長可就近選擇園所登記。

教育處表示，尚未足額的幼兒園5月6日開放第二次登記，登記時間至中午12時，下午2時公告抽籤結果，5月7日下午4時前正取生需完成線上報到，第二次登記報到後，若尚有名額將開放外縣市幼兒登記入園。

不少熱門園所有不同教學特色及取向，家長搶登記，如信義區的深美國小附幼、中興國小附幼、正濱國中內的成長非營利幼兒園、深澳國小附幼等園所都相當激烈。

家長登記不限戶籍，可自由選擇，教育處表示，第二波還有669個缺額，家長可就近選擇園所登記，不一定都要擠熱門園所。