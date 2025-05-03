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全國舞藝展演7千人以舞會友 基隆旅宿全住滿帶動觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者「以舞會友」。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者「以舞會友」。記者游明煌／攝影

2025年全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者，有柔力球、街舞、活力健康舞、中東肚皮舞等18項展演，大家各顯身手拚舞藝，「以舞會友」。很多外縣市民眾都昨晚入住基隆，飯店、旅館都住滿，帶對觀光效益。

基隆市立體育館今天非常熱鬧，來自基隆市、台北市、新北市等全國各地數十個舞藝團體共同參加，觀眾區也坐滿民眾，欣賞各種舞藝展演，看到舞者精采舞技，不時傳出熱烈掌聲。

現場有柔力球、太極拳、土風舞、排舞、有氧運動舞蹈、街舞、運動舞蹈、瑜珈、活力健康舞、中東肚皮舞、新住民舞蹈及元極舞等項目參加展演，活動精采多元，也吸引許多民眾到場參與。

中華民國縣市體育會聯合總會長鄭錦洲說，今年的全國舞藝展演活動，共有包括基隆市4千人、2800位外縣市舞藝團體一起參與，昨晚基隆各大飯店、旅館、餐廳全都客滿，連同伴手禮的商家也都生意大發，感謝市長支持這項活動，帶動商家的經濟發展。

鄭錦洲表示，基隆有山海美景，全民運動在基隆相當盛行，已經落地生根，愛跳舞、運動的都可來基隆，要健康就要動，9月27日要辦的全國萬人大健走報名相當踴躍，會帶來更大的商機，帶動旅宿業觀光、觀光工廠、伴手禮等消費。

市長謝國樑歡迎來自全國各縣市舞藝團體及舞蹈愛好者共襄盛舉，謝國樑說，感謝舞蹈愛好者參與這項體育界的盛事，也肯定體育會舉辦各單項運動及活動，讓市民朋友更加健康，也期許大家藉由這個機會同場切磋舞藝，帶動體育休閒活動。

全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者「以舞會友」。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者「以舞會友」。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者「以舞會友」。記者游明煌／攝影
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全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者「以舞會友」。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者「以舞會友」。記者游明煌／攝影
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全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者「以舞會友」。記者游明煌／攝影
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基隆 運動 體育館

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