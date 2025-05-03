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基隆2088C公車增上班尖峰班次 下周一就搭得到

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
5日起基隆2088C路線增上午6時28分班次，不繞市區直接走台62甲上台北。圖／林沛祥提供
5日起基隆2088C路線增上午6時28分班次，不繞市區直接走台62甲上台北。圖／林沛祥提供

往返台北、基隆的2088A路線每天有數千人搭乘，因繞道太遠常延誤通勤，地方爭取加開2088C路線，海科館發車後不繞基隆市區，直接上台62甲至國一到台北，可縮短通勤時間。3月3日首發後，基隆市府及立委林沛祥持續向台北市區監理所及大都會客運爭取，5日起再增6時28分班次，較符合通勤需求。

基隆信義區很多基北通勤民眾反映，2088A路線上午尖峰時段常客滿後，但仍需繞行基隆市區，很多乘客根本都搭不到車。林姓市民說，該路線經常在孝東路站就客滿，卻礙於路權，仍需依規定行駛完整路線才上台北，延誤乘客時間，也加重交通壅塞。

市議員韓世昱說，2088A是很多八斗子附近許多新舊社區民眾使用的通勤公車，經地方法院、信義國中、基隆女中等很多人搭到台北市府轉運站，每天有數千人搭乘，常常客滿，民眾常望車興嘆，去年反映後已增加班次優化。

林沛祥說，多次協調台北市區監理所及大都會客運，成功爭取開辦2088C路線，自海科館發車行駛至孝東路站後，直接上台62號甲線至國道一號進入台北市區，3月增開上午5時45分班次，5月再增上午6時28分班次。

乘客說，5時45分班次太早，效用不大，6時28分班次較符合一般上班時間需求，信義區很多大型集合式住宅民眾會搭乘，可以省10到15分鐘。

北市府 基隆女中 林沛祥

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