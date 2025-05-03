超徵礦石稅案 花縣府還原退稅時序

花蓮縣府上月30日退回超徵的礦石稅2億3千餘萬元，遭質疑是被鏡周刊在29日爆料官員施壓要求業者撤告，才「火速退稅」。縣府昨說，上月10日收到法院判決書，4天後啟動退款程序，絕非爆料隔天就退稅，請勿再以訛傳訛。

縣府與福安礦業因礦石景觀稅超漲纏訟9年，縣府8件敗訴、2件勝訴，一件訴訟中。縣府地方稅務局長呂玉枝還原時間序表示，訴訟過程最高行政法院開三次和解庭，最後一次和解庭是今年2月，業者堅持8件超徵款先退，和解破局。

呂玉枝指出，2016年下半年期徵收礦石稅案在今年3月18日由業者勝訴確定，2020年下半年、2021年上半年期等兩案在3月31日由縣府勝訴確定，4月10日收到判決書之後，即啟動退稅及徵補稅，24、25日分別發函業者須補稅6872餘萬元，縣府會退稅2億3812萬餘元，業者已在4月30日收到退稅款。

縣府行政研考處長陳建村說，退稅金額高達2億3千餘萬元，需要時間簽辦，怎麼可能29日報導，30日就退稅？且爆料錄音當時縣府與礦業公司訴訟還在進行，不可能預知官司判決結果，更不可能知道有2億幾千萬要退稅。

議長張峻表示，非法礦石稅的定義終於水落石出，真相大白，雖然遭受打壓、攻擊和詆毀，大家都全力堅持做對的事，隨著縣府退還2.38億元超徵稅款，證明當初他堅決反對非法礦石稅是做對了。