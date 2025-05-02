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花蓮縣府退2億超徵礦石稅 議長張峻：當初反對做對了
花蓮縣府與福安礦業因礦石稅超徵纏訟多年，4年前縣府因舊法到期訂新法送議會審議，主持議會的議長張峻兩度退回，對於縣府近日退回2億多元稅款，張峻今天表示，事實證明當初堅決反對非法礦石稅做對了。
張峻今天表示，當時府會因為礦石稅激烈交鋒，縣府將「影響縣府財政」的大帽子扣在議會頭上，還利用輿論想脅迫反對非法礦石稅的議員就範，最後更操控親傅議員，迫使法案表決過關。
張峻指出，司法判決過程福安礦業屢屢勝訴，縣府屢屢敗北，但縣府始終堅持一切合法，現今看來令人百感交集，不勝唏噓。他也批評， 縣府以籠統的大水庫說法，未說明礦石稅收去向，藉此規避議會監督，細部的預算編列至今仍不給就是不給。
他說，反對派議員一再重申「全力支持合法礦石稅，反對的是非法礦石稅的徵收」，雖然遭受打壓、攻擊和詆毀，大家都全力堅持做對的事，隨著縣府退還2.38億元超徵稅款，非法礦石稅的定義終於水落石出，真相大白，事實證明當初他堅決反對非法礦石稅是做對了。
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