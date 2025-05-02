周刊爆料後火速退礦石稅？ 花縣府：假消息勿再傳

花蓮縣府上月30日退回超徵的礦石稅2億3000餘萬元，遭質疑「火速退稅」。縣府下午還原時間序再次澄清，上月10日收到法院判決書，4天後啟動退款程序，上月24、25日行文通知業者，絕非特定媒體爆料隔天就退稅，這是假訊息，請勿再以訛傳訛。

幸福水泥旗下的福安礦業不服縣府在前縣長傅崐萁任內將礦石稅從每公噸10元提高到70元，2016年起提起行政訴訟，依開徵期別共11件，雙方纏訟多年，縣府8敗2勝，1件審理中。

縣府地方稅務局長呂玉枝今天還原時間序，表示訴訟過程最高行政法院召開三次和解庭，希望2016年及2020案件一併辦理，最後一次和解庭是今年2月，業者始終堅持8件超徵款先退，和解破局。

呂玉枝說，2016下半年期徵收礦石稅案在今年3月18日由業者勝訴確定，2020年下半年、2021年上半年期等礦石稅兩案在3月31日由縣府勝訴確定，4月10日收到判決書後，即啟動退稅及徵補稅行政作業，24、25日分別發函業者須補稅6872餘萬元，縣府會退稅2億3812萬餘元，業者已在4月30日收到退稅款。縣府依正常退稅程序用以前年度的歲計賸餘款支應，不需經過議會。

外界質疑，縣府會退稅，是因周刊上月29日揭露6分鐘錄音檔指縣府官員涉施壓要求業者撤告，縣府行政研考處長陳建村說，退稅金額高達2億3000餘萬元，需要時間簽辦，怎麼可能29日報導，30日就退稅？