台東寄養媽投身21年 看孩子成長就是幸福

投入台東寄養家庭21年的羅貞妹今天分享心得，她回憶1名全盲孩子，教1次就會上3樓，另有肢障寄養兒童貼心主動洗碗。她說，看著受傷的孩子長大、懂事，就是最大幸福。

台東家扶中心表示，據統計，每3名寄養兒少中，就有1人有身心障礙及發展遲緩情形，讓有意投入寄養家庭服務的民眾卻步，今天特別邀請服務21年的羅貞妹，分享照顧視障、肢障、情障兒少經驗。即使已過退休年紀，她與先生多年來秉持「給孩子家的溫暖與愛」，總共照顧18名孩子。

羅貞妹說，年輕時從事幼教工作認識寄養童，「那時候我才真的認識到寄養家庭這個名詞，原來可以用這樣的方式來照顧這些家裡有狀況的小孩子，給予他們家庭溫暖」，因而決心投入服務行列。

她說，印象最深刻的是1名全盲的孩子，當時囿於家中空間，孩子必須住在3樓。「我還在想，他可以嗎？結果我陪他、教他怎麼上樓，才1次他就會了」，服裝只需要告訴孩子顏色、款式，「他摸一摸後，穿搭甚至比我更得體，我真的很佩服！」；這位孩子從小對節奏音感很有天賦，如今已是1名街頭藝人。

她也提及另1個經驗，有1名肢體障礙的寄養兒童，需拄拐杖才能行動，卻願意主動幫忙洗碗，孩子告訴她「掃地我不會，我可能不能幫忙做很多家事，但我可以洗碗，希望可以幫忙減輕媽媽的勞累」，令她既心疼又感動。這位孩子已出社會，可以不依靠別人，用自己的生活技能賺錢。

羅貞妹坦言曾有過放棄的念頭。她說，這些孩子都曾經受過傷，必須包容與接納，「當孩子被包容、被接納了，他們就會有微笑」；當孩子快樂、自在起來，並且逐漸成長懂事、進步了，對她而言就是幸福。

台東家扶中心主任鍾澤胤表示，中心每月持續約有40名兒少安置於寄養家庭，為讓寄養家庭妥適照顧兒少，並獲得支持，中心每年舉辦在職訓練、心理支持與喘息服務，也盼經由分享會，邀請更多符合條件的家庭加入寄養服務，「有更多人加入寄養家庭，我們就能提供更好的環境，讓這些孩子穩定成長」。