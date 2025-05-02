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縮短通勤時間！基隆公車2088C路線增班「不繞市區直奔台北」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
5日起基隆2088C路線增上午6時28分班次，不繞市區直接上台北。圖／交通處提供
5日起基隆2088C路線增上午6時28分班次，不繞市區直接上台北。圖／交通處提供

2088C路線3月3日首發後，基隆市府及立委林沛祥持續向台北市區監理所及大都會客運爭取2088C路線增加班次，本月5日起新增一班6時28分從海科館發車，不繞基隆市區，直接上台62號甲線至國道一號進入台北市區，可縮短通勤時間。

市府交通處表示，2088C新路線方案重點在於解決2088A路線於上午尖峰時段客滿後，仍需繞行市區的困境。林沛祥多次協調台北市區監理所及大都會客運，透過中央地方協力合作及大都會客運公司的努力，成功爭取2088C路線增開上午6時28分班次路線。

交通處表示，2088路線為基隆通勤族的黃金路線，市府將持續爭取更多路權彈性及班次資源，5月5起2088C路線共增2班次自海科館發車行駛至孝東路站後，直接上台62號甲線至國道一號進入台北市區，提升整體行車效率。

北市 基隆 林沛祥

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