落實健康平權 台東原鄉非原民籍孕婦就醫也享優惠

台東縣衛生局爭取中央補助，進一步減輕原鄉孕婦在就醫時的交通費負擔，不僅放寬申請條件，還擴大受益距離，只要是居住海端鄉、達仁鄉、金峰鄉、延平鄉及蘭嶼鄉等山地鄉非原住民籍孕婦均可申請，讓更多孕婦能夠受惠。孕媽說「不無小補」。

衛生局指出，孕婦只需居住地距離產檢醫療院所在5公里以上，即可申請補助，並依距離的不同，補助金額亦有所區分，距離在40公里以上，每次則可獲得最高1000元的補助，且每人每年最多可以申請15次產檢（含生產）補助。

原鄉孕婦就醫交通費補助對象過去只針對原民身分籍，交通距離補助也只有在40公里內，大大縮限孕婦福利，因此，衛生局今年初積極向中央爭取經費，打造台東生育好環境及落實健康平權，擴大受益對象及距離，讓住在山地鄉非原民孕婦受惠。

局長孫國平進一步說明，居住地距離醫院5公里以上未滿20公里可獲得每次200元的補助、20公里以上未滿40公里者可獲得600元的補助、40公里以上，每次則可獲得1000元的補助；符合條件的孕婦可於就醫日的三個月內，攜帶相關證明文件前往當地衛生所辦理申請。

「這樣省下包車的錢。」達仁鄉林姓孕婦說，自己每次包車去市區產檢，來回就要花1500元，有1000元補助，真的不無小補。另陳姓婦女表示，她非原住民身分，能夠享有原民孕婦就醫福利，她有也願意生育。