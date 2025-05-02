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花蓮西瓜嘉年華 農遊趣味多

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮大西瓜即將上市，縣府昨辦記者會，縣長徐榛蔚宣告西瓜節系列活動正式開跑。記者王燕華／攝影
花蓮大西瓜即將上市，縣府昨辦記者會，縣長徐榛蔚宣告西瓜節系列活動正式開跑。記者王燕華／攝影

花蓮西瓜即將上市，雖然今年因年初寒害預估減產一成，依舊鮮甜多汁，去年403地震造成花蓮觀光受創，縣府本月17、18日首度辦西瓜嘉年華，結合美食市集、闖關、足球賽、農遊體驗等，邀全台民眾到花蓮品嘗又脆又甜的西瓜。

縣府農業處長陳淑雯說，壽豐、鳳林、玉里都是西瓜產地，種植面積逾千公頃，每年5、6月進入產季，產量約2萬3000公噸。今年初好幾波低溫，產季略延後，最早上市的玉溪地區農會預計5月中旬才能開園採瓜，壽豐、鳳林要到6月，產量減少約1成，目前預估零售價一台斤25元，以花蓮大西瓜每顆重30台斤計算，不含運約7、800元。

花蓮大西瓜口感甜沙脆，深受都會地區民眾喜愛，縣長徐榛蔚昨天宣布大西瓜節起跑。

陳淑雯表示，今年首波行銷列車將於10、11日在台北希望廣場展售，集結各大產區優質特色農產與在地小農好物，現場可試吃也有互動拍照點，任一花蓮攤商消費滿500元，可兌換花蓮農特產品一份，換完為止。

陳淑雯說，今年全新推出西瓜嘉年華，17、18日在吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園登場，邀請親子組隊報名「西瓜盃足球賽」，有障礙賽、射門比賽、足球保齡球等趣味活動，也推出兩梯次農遊輕旅行，包括到西瓜田生態導覽、 午餐、參加西瓜嘉年華活動等，費用500元。

花蓮 西瓜 足球

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