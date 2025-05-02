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基隆水管汰換 里長不滿施工段順序

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
外寮里長顏厚廣等6里里長連署，指破管主要在208巷附近路段應先進行汰舊換新工程。記者游明煌／攝影
外寮里長顏厚廣等6里里長連署，指破管主要在208巷附近路段應先進行汰舊換新工程。記者游明煌／攝影

基隆市安樂區基金一路自來水管線老舊常破管漏水，影響9千戶、近3萬人。水公司辦理管線汰換工程，計畫先在112巷施工，當地6名里長連署反彈，指破管處主要在208巷卻不先修。水公司回應，208巷太多管線待遷移，能做先做，至少可降低破管機會。

水公司近日辦理基金一路112巷管線汰舊換新施工，施工地點引發地方反彈，武崙里長李文財、外寮里長顏厚廣、新崙里長林金龍、中崙里長李源林、內寮里長嚴福神、興寮里長黃書筠聯名反對。

連署訴求指出，汰舊換新工程應先做208巷，並要求新設水管要以穿越涵管下方方式進行，別以穿越涵管上面方式，否則恐因路面破損，水管易被壓壞破損漏水或造成停水惹民怨；反對從112巷先做起，也要求汰舊的舊水管要拔走，別留原地不動。

外寮里長顏厚廣說，2020年9月、2022年12月兩次破管都在基金一路208巷一帶，附近有9千多戶、3萬多人居住，竟然破管地方不修，修沒有破管的路段，本末倒置。

水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，基金一路有破管紀錄，水公司評估必須汰換，因交通流量大，為減少居民不便，選擇其中一段管線空間可以埋得下的先做，208巷麥當勞附近路段涉及其他管線單位，不是短時間內可以克服。

陳昭賢表示，112巷到208巷整段一定會汰舊換新，將持續和地方溝通。

基隆 水公司 漏水

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