聽新聞
0:00 / 0:00
基隆水管汰換 里長不滿施工段順序
基隆市安樂區基金一路自來水管線老舊常破管漏水，影響9千戶、近3萬人。水公司辦理管線汰換工程，計畫先在112巷施工，當地6名里長連署反彈，指破管處主要在208巷卻不先修。水公司回應，208巷太多管線待遷移，能做先做，至少可降低破管機會。
水公司近日辦理基金一路112巷管線汰舊換新施工，施工地點引發地方反彈，武崙里長李文財、外寮里長顏厚廣、新崙里長林金龍、中崙里長李源林、內寮里長嚴福神、興寮里長黃書筠聯名反對。
連署訴求指出，汰舊換新工程應先做208巷，並要求新設水管要以穿越涵管下方方式進行，別以穿越涵管上面方式，否則恐因路面破損，水管易被壓壞破損漏水或造成停水惹民怨；反對從112巷先做起，也要求汰舊的舊水管要拔走，別留原地不動。
外寮里長顏厚廣說，2020年9月、2022年12月兩次破管都在基金一路208巷一帶，附近有9千多戶、3萬多人居住，竟然破管地方不修，修沒有破管的路段，本末倒置。
水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，基金一路有破管紀錄，水公司評估必須汰換，因交通流量大，為減少居民不便，選擇其中一段管線空間可以埋得下的先做，208巷麥當勞附近路段涉及其他管線單位，不是短時間內可以克服。
陳昭賢表示，112巷到208巷整段一定會汰舊換新，將持續和地方溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言