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基隆威海營區舊址BOT吸引投資40億 打造港區觀光廊帶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆威海營區舊址BOT將吸引投資40億，打造港區觀光廊帶。圖／基隆市政府提供
基隆威海營區舊址BOT將吸引投資40億，打造港區觀光廊帶。圖／基隆市政府提供

基隆威海營區舊址開發案位處港區東岸精華地區，具備高度觀光及商業發展潛力，市府與航港局達成土地共同開發的共識，將以促參BOT模式推動開發，由航港局主辦招商作業，將吸引投資40.5億。昨公聽會簡報說明初步規畫方向，包括引進民間投資主題式複合商場及旅館，打造港區觀光廊帶。

威海營區舊址再開發案位於中正路東四、東五碼頭對面，總面積約1.42公頃，市謝國樑相當重視且積極推動，指派由基隆副市長邱佩琳與交通部航港局局長成立合作推動平台，歷經定期會議研商及幕僚會議討論，市府與航港局達成土地共同開發的共識。

航港局昨舉辦「威海營區舊址BOT開發計畫」公聽會，邀請市民、地方團體、民意代表及市府參與，公聽會簡報說明初步規劃方向，包括引進民間投資主題式複合商場及旅館，並朝地標設施與東四東五碼頭串連規畫為水岸休憩場域，期望充分發揮基地的最大效益；目前正進行促參可行性規畫與都市計畫變更作業，預計於115年舉辦招商說明會。

公聽會與會代表肯定威海營區舊址的開發構想，民代提醒市府與航港局，規畫過程中應審慎評估未來人流增加所帶來的外部性影響，如交通轉運系統配套與停車空間的需求。同時期許能提升公益設施的回饋內容。此外，關於東四與東五碼頭未來的使用規畫，希望能與本案的整合發展潛力，盼能有效串連，提升整體商業效益。

都市發展處長謝孝昆指出，威海營區舊址開發案為「基隆港再生計畫」的重要一環，未來將帶動中正路臨港第一排水岸廊帶的整體商業發展，並將串連未來新市政大樓公辦都更招商案，成為推動基隆城市經濟發展與擴大就業機會的關鍵引擎。

市府說，現階段基地仍屬機關用地，市府將協助辦理都市計畫變更，朝向商業複合使用發展，同時納入地區實際需求，在變更案中規畫公共設施與開放空間。

基隆威海營區舊址BOT將吸引投資40億，打造港區觀光廊帶。記者游明煌／攝影
基隆威海營區舊址BOT將吸引投資40億，打造港區觀光廊帶。記者游明煌／攝影

基隆港 碼頭 航港局

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