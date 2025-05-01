快訊

白眼狼行徑曝光…撕破臉提告詹姆士 資深經紀人：對虛偽不具誠信表痛心

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

七星潭疊石藝術季5/17登場 盼躋身世界三大展區

中央社／ 花蓮縣1日電

花蓮縣府與新城鄉公所在七星潭舉行國際疊石藝術季，邀國內外8組藝術家現場取材創作，盼打造繼美國、英國第三大疊石展區，也將開放最多20組民眾創作，報名至5月2日止。

曼波新城太平洋國際疊石藝術季由花蓮縣府、新城鄉公所主辦，海洋委員會補助，開放全民參與疊石創作，藝術家創作組3月底就在七星潭鵝卵石海灘創作，出自英國、瑞典及國內藝術家的作品將展出至8月底。

花蓮縣政府觀光處長余明勲指出，參與創作的國外藝術家都很讚賞花蓮環境，也邀請花蓮在地創作者到英國愛丁堡疊石園區參訪，希望未來能與英國及美國合作，成為世界三大疊石展區。

余明勲說，疊石藝術季也開放民眾參與，提供部分區域讓民眾參與，創作所需石頭、漂流木都是取自大自然，以大地為舞台就地展示，未來也會消失於大自然，是很環保的藝術創作。

縣府指出，疊石創作比賽資格不限，至活動官網上傳作品構想圖，2人以上就可組隊報名，報名期限至5月2日下午5時，將遴選15至20組參賽，獲選團體於5月5日至15日於七星潭就地取材現地創作，最高獎金新台幣8萬元。

新城鄉長何禮臺說，開幕儀式將於5月17日舉行，現場會有市集、音樂表演，17日至6月8日每週於七星潭賞星廣場舉辦「假日主題市集」，相關活動可至「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」官方粉絲專頁查詢。

花蓮縣政府 英國 藝術家

延伸閱讀

歐洲50多個業界團體聯名 籲英歐碳市場整合

【專家之眼】英國為什麼「這麼」窮？巧言令色鮮矣仁

集結國內外藝術家與在地店家打造藝術季 重溫斗六舊城魅力

國際郵輪回來了 403震後首艘「星凝天蝕2號」載歐美遊客抵花蓮

相關新聞

花蓮西瓜節開跑 嘉年華結合農遊闖關與市集

花蓮大西瓜即將上市，今年因年初寒害預估減產一成，依舊鮮甜多汁。縣府除延續以往北上行銷，17、18日首度舉辦西瓜嘉年華，結...

宜蘭羅東夜市推「好市加倍購」抵用券 只要有消費現金100換200

宜蘭知名的羅東夜市推出「好市加倍購」抵用券，5月份每周六晚上6時起在土地公廟前的夜市入口處，民眾只要自備環保袋、環保杯或...

基隆老舊水管汰舊換新惹議 6里長連署先換基金一路208巷

基隆市安樂區基金一路自來水管線老舊經常發生破管，水公司辦理基金一路自來水管線汰舊換新工程，因計畫在112巷先施工，引發當...

蘭嶼鄉親今起試辦搭船新制 兼顧簡化流程與補助落實

台東蘭嶼鄉親過去搭船客輪業者都會先扣除補助款450元，但上個月業者表示相關補助作業調整，將採先支付全額票價1200元後，...

51勞動節…宜蘭綠博人潮爆棚 武荖坑風景區啟動總量管制

今天是51勞動節，宜蘭綠色博覽會免費招待勞工入園，天氣涼爽，活動地點的武荖坑園區上午湧入大批人潮，停車場爆滿，主辦單位宣...

基隆92年歷史紀念碑不見？原來施工被移位提報文資審議

原設在基隆八堵路中油加油站路邊，1933年（昭和八年）日本公益社商人越智兵五郎捐地紀念碑有文史工作者發現不見了，貼文協尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。