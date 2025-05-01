花蓮西瓜節開跑 嘉年華結合農遊闖關與市集

花蓮大西瓜即將上市，今年因年初寒害預估減產一成，依舊鮮甜多汁。縣府除延續以往北上行銷，17、18日首度舉辦西瓜嘉年華，結合美食市集、闖關、足球賽、農遊體驗等，邀請全台民眾到花蓮旅遊，同時品嘗又沙又脆又甜的西瓜。

縣府農業處長陳淑雯說，壽豐、鳳林、玉里都是西瓜產地，種植面積逾千公頃，每年5、6月進入產季，產量約2萬3000公噸。今年初好幾波低溫，成產季略延後，最早上市的玉溪地區農會預計5月中旬才能開園採瓜，壽豐、鳳林要到6月，產量減少約1成，目前預估零售價一台斤25元，以花蓮大西瓜每顆重30台斤計算，不含運約7、800元。

花蓮大西瓜口感甜沙脆，深受都會地區民眾喜愛，縣長徐榛蔚今天宣布大西瓜節起跑，縣府及各農會5、6月將有一系列外縣市展售活動，也加入農遊輕旅行、消費刮刮樂等多元活動，好吃又好玩。

陳淑雯表示，今年首波行銷列車將於10、11日在台北希望廣場展售，集結各大產區優質特色農產與在地小農好物，現場可試吃也有互動拍照點，任一花蓮攤商消費滿500元，可兌換花蓮農特產品一份，換完為止。