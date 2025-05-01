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花蓮三民水雉棲地 林保署與玉里鎮公所簽備忘錄

中央社／ 花蓮縣1日電

林保署花蓮分署與玉里鎮公所等單位今天簽署合作備忘錄，為三民養殖區水雉及水鳥棲地保育共同努力，透過監測確保生態環境改善，提升生物多樣性，也促進民眾重視環境保育。

為改善玉里地區水雉面臨的棲地危機，林業保育署花蓮分署盤點合適棲地，2年前就與玉里鎮公所討論，合作營造水雉棲地，由鎮公所向國有財產署申請撥用三民養殖區內一處閒置養殖池。

撥用程序完成後，雙方討論後續合作模式，今天由林業保育署花蓮分署長黃群策、玉里鎮長龔文俊及社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會組長黃健豪，三方簽署「國土生態綠網之三民養殖區水雉棲地營造經營合作備忘錄」。

黃群策致詞表示，水雉面臨的棲地危機，代表許多水鳥共同面臨的困境；透過棲地營造，把區域綠網中花東縱谷濕地保育軸帶主要的保育標的—水雉及水鳥的棲地環境串連，助族群穩定繁殖與擴張，也兼顧如冬候鳥、夏候鳥、金線蛙及菊池氏細鯽等的生存。

龔文俊表示，很高興與林業保育署合作，玉里鎮有多項值得發展的地方特色，如今增加水雉保育工作，顯示玉里除了農業生產外，同時兼顧生態環境的永續發展。

林保署花蓮分署說明，水雉為二級保育類，主要分布在台南官田、高雄美濃，而玉里鎮三民養殖區與壽豐鄉吳全養殖區為花蓮地區主要水雉棲息與繁殖區域。

依據牛犁協會長期觀察及花蓮分署過去2年的研究調查，水雉數量大約在50隻左右，因面臨棲地開發、劣化等威脅，族群無法穩定繁殖與擴張。

今天簽署合作備忘錄宣示三方皆瞭解靜水域所面臨的威脅，棲地的營造、保存並維護棲地品質與串連生態網絡，對於水資源與生態環境至關重要。

未來三單位將針對營造的棲地實踐生態網絡合作，共享生態調查資源、棲地營造的成果與生態系服務功能，作為在地生物多樣性保育與環境教育資源，促進跨機關計畫合作與生態保育教育宣導，達成穩定水雉棲息的目標。

水雉 永續 花蓮

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