聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭羅東夜市推「好市加倍購」抵用券 只要有消費現金100換200
宜蘭知名的羅東夜市推出「好市加倍購」抵用券，5月份每周六晚上6時起在土地公廟前的夜市入口處，民眾只要自備環保袋、環保杯或餐具組並且有消費，就可以用現金100元換取200元加倍券，等同現金可以在夜市購物消費。
為鼓勵民眾上夜市時自備環購物袋，羅東觀光夜市向經濟部申請計畫補助，5月3日周六起推動「眾集星雲 好市加倍購」抵用券兌換，日期是5月3日、5月10日、5月17日、5月24日晚上6時起，在羅東觀光夜市入口處（土地公廟前）兌換，每天限量225份，發完為止。
民眾可以自備環保袋、環保杯或環保餐具組，活動期間前往羅東夜市消費，再拿到夜市入口處的兌換處，經市集服務台經工作人員確認，就能夠以100元現金兌換200元活動抵用券，每人每日限兌換一份。
每份加倍券可分為兩張抵用聯，面額各為100元，不可找零，只能在羅東夜市消費，抵用券使用期限至5月31日止，逾期作廢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言