宜蘭羅東夜市推「好市加倍購」抵用券 只要有消費現金100換200

宜蘭知名的羅東夜市推出「好市加倍購」抵用券，5月份每周六晚上6時起在土地公廟前的夜市入口處，民眾只要自備環保袋、環保杯或餐具組並且有消費，就可以用現金100元換取200元加倍券，等同現金可以在夜市購物消費。

為鼓勵民眾上夜市時自備環購物袋，羅東觀光夜市向經濟部申請計畫補助，5月3日周六起推動「眾集星雲 好市加倍購」抵用券兌換，日期是5月3日、5月10日、5月17日、5月24日晚上6時起，在羅東觀光夜市入口處（土地公廟前）兌換，每天限量225份，發完為止。

民眾可以自備環保袋、環保杯或環保餐具組，活動期間前往羅東夜市消費，再拿到夜市入口處的兌換處，經市集服務台經工作人員確認，就能夠以100元現金兌換200元活動抵用券，每人每日限兌換一份。