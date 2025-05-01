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基隆老舊水管汰舊換新惹議 6里長連署先換基金一路208巷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
外寮里長顏厚廣等6里里長連署，指破管主要在208巷附近路段應先進行汰舊換新工程。記者游明煌／攝影
外寮里長顏厚廣等6里里長連署，指破管主要在208巷附近路段應先進行汰舊換新工程。記者游明煌／攝影

基隆市安樂區基金一路自來水管線老舊經常發生破管，水公司辦理基金一路自來水管線汰舊換新工程，因計畫在112巷先施工，引發當地6里里長連署反彈，指破管的地方主要在208巷卻不先修，本末倒置。水公司回應，208巷太多其他管線待遷移，目前能做的先做，至少破管的機會會減少。

水公司近日辦理基金一路112巷管線汰舊換新施工，但施工的地點卻引發地方反彈，武崙里長李文財、外寮里長顏厚廣、新崙里長林金龍、中崙里長李源林、內寮里長嚴福神、興寮里長黃書筠聯名反對。

連署提出三點訴求，第一是汰舊換新新工程應先做208巷，並要求新設水管要以穿越涵管下方方式進行，不要以穿越涵管上面方式，否則恐因路面破損，水管容易被壓壞破損漏水，又要造成大武崙地區上萬戶的大停水，怨聲四起；第二反對從112巷先做起；第三要汰舊的舊水管要拔走，不要留在原地不動。

外寮里長顏厚廣表示，109年9月、111年12月兩次破管都在基金一路208巷這一段附近，附近有9千多戶、3萬多人居住，但現在「破管的地方不修，修沒有破管的路段」，先到112巷開始修，難道只是有修就好不管個哪個路段，修交代了事。

水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，基金一路過去有破管紀錄，水公司評估必須汰換，但因交通流量大、公車多，為減少居民的不便，因此先選擇其中一段管線空間可以埋得下的先做，地方反映的208巷麥當勞附近的路段，因為涉及很多其他管線單位，目前要做不是短時間可以克服。

陳昭賢表示，「目前能做的先做，至少破管的機會會減少，未來112巷到208巷整段一定都會汰舊換新。」會再和地方溝通，分段來進行王程。

外寮里長顏厚廣等6里里長連署，指破管主要在208巷附近路段應先進行汰舊換新工程。記者游明煌／攝影
外寮里長顏厚廣等6里里長連署，指破管主要在208巷附近路段應先進行汰舊換新工程。記者游明煌／攝影
外寮里長顏厚廣等6里里長連署，指破管主要在208巷附近路段應先進行汰舊換新工程。記者游明煌／攝影
外寮里長顏厚廣等6里里長連署，指破管主要在208巷附近路段應先進行汰舊換新工程。記者游明煌／攝影

基隆 水公司 麥當勞

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