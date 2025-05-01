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蘭嶼鄉親今起試辦搭船新制 兼顧簡化流程與補助落實

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東蘭嶼鄉親搭船今起試辦新作業機制，兼顧簡化流程與補助落實。記者尤聰光／攝影
台東蘭嶼鄉親搭船今起試辦新作業機制，兼顧簡化流程與補助落實。記者尤聰光／攝影

台東蘭嶼鄉親過去搭船客輪業者都會先扣除補助款450元，但上個月業者表示相關補助作業調整，將採先支付全額票價1200元後，再事後申請補助退差額，恐引起鄉親不便，因此，公所昨天邀航港局、縣府主管機關及業者開協調會，初步達成5點共識，簡化申辦流程，今起試辦。

鄉長吳清美表示，針對船票補助機制的未來方向，昨天與相關單位進行深入溝通與討論，並全力爭取維持對鄉親最有利的作業方式；目前已有共識，試辦1至2個月成果，持續與業者與主管機關保持聯繫，並於試辦期後檢討調整，確保居民權益不受影響。

蘭嶼鄉親過去搭船，3家客輪業者都會先扣除補助款450元，然後再向公所請補助款，但往往有鄉親因一些因素，原預訂好的票臨時退訂，造成業者作業繁瑣及困擾，為此，業者近期調整相關購票補助作業流程，將直接扣除補助的作業，改為先行支付後申辦。

客輪業者補助優惠措施調整後，恐引起鄉親不便，紛紛要求延續現行作業模式。「事後申辦補助真的很不便民！」陳姓鄉民說，萬一票根遺失了，公所或業者不承認，那不是自認倒楣。另有鄉民說現有的措施對長者來說較方便，所以維持現狀最好。

公所表示，5項共識試辦新作業機制兼顧簡化流程與補助落實，包括1. 補助仍由船公司協助現場作業，民眾不需另行申請補助。2.購票當下需提供身分證號與簽名或蓋章，即可視為補助依據。3.無法簽名者得以手印代替，確保法律效力與請款作業無礙。4.船公司免附票根等繁瑣資料，向公所請款流程同步簡化。5.鄉公所即將發文各村，加強宣導「提前訂位、有事無法報到請取消」的原則，避免船位浪費、提升搭乘效率。

主管 蘭嶼 補助款

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