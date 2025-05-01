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51勞動節…宜蘭綠博人潮爆棚 武荖坑風景區啟動總量管制

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
共融世界主題館《噗通噗通！翻轉俱樂部》集結非營利組織聯合參展，以全新視角關愛他人，共創友善體貼，溫暖共融的永續未來。 圖／縣府提供
共融世界主題館《噗通噗通！翻轉俱樂部》集結非營利組織聯合參展，以全新視角關愛他人，共創友善體貼，溫暖共融的永續未來。 圖／縣府提供

今天是51勞動節，宜蘭綠色博覽會免費招待勞工入園，天氣涼爽，活動地點的武荖坑園區上午湧入大批人潮，停車場爆滿，主辦單位宣布啟動一出一進停車場總量管制，預計到下午人潮紓解才會結束。　

宜蘭綠博從3月29日舉辦至5月11日止，活動時間進入倒數計時，主辦單位今天招待全國勞工只要持證明文件即可免費入園，一早吸引很多勞工朋友開車進場，不到11時園區左兩處停車場全停滿，工作人員忙著疏導車流。

除了勞工遊園區，也有不少戶外教學的師生。負責主辦的蘭陽農業發展基金會今年把武荖坑風景區打造成大型的教育園地，17個寓教於樂的永續共融展區，其中主題館《噗通噗通！翻轉俱樂部》，集結東南亞最大移工學習社群One-Forty台灣四十分之一移工教育文化協會、弘道老人福利基金會、陽光社會福利基金會等非營利組織聯合參展，以全新視角關愛他人，共創友善體貼，溫暖共融的永續未來。

此外，園區每天上演一齣台灣原生與特有種生物保育定目劇，還有兩套共12道關卡的失落王國實境解謎、21座親子同樂遊戲設施及上千場的DIY手作體驗課程。

分布的三個區域物理遊戲場，位於園區入口附近是「零電無碳遊戲場」，園區中段的「冒險挑戰遊戲場」，跨溪到對岸的「雲天草原遊樂場」，其中「360度旋轉自行車」是今年新設施，成為大人小孩的開心樂園。

宜蘭綠博是一座大型的環保生態園區。圖／縣府提供
宜蘭綠博是一座大型的環保生態園區。圖／縣府提供
宜蘭綠博有上千場的DIY手作體驗課程。圖／縣府提供
宜蘭綠博有上千場的DIY手作體驗課程。圖／縣府提供
51勞動節，宜蘭綠色博覽會免費招待勞工入園，天氣涼爽，活動地點的武荖坑園區上午湧入大批人潮，停車場爆滿，主辦單位啟動停車場總量管制。圖／縣府提供　
51勞動節，宜蘭綠色博覽會免費招待勞工入園，天氣涼爽，活動地點的武荖坑園區上午湧入大批人潮，停車場爆滿，主辦單位啟動停車場總量管制。圖／縣府提供　
51勞動節，宜蘭綠色博覽會免費招待勞工入園，天氣涼爽，活動地點的武荖坑園區上午湧入大批人潮，停車場爆滿，主辦單位啟動停車場總量管制。圖／縣府提供　
51勞動節，宜蘭綠色博覽會免費招待勞工入園，天氣涼爽，活動地點的武荖坑園區上午湧入大批人潮，停車場爆滿，主辦單位啟動停車場總量管制。圖／縣府提供　
51勞動節，宜蘭綠色博覽會免費招待勞工入園，天氣涼爽，活動地點的武荖坑園區上午湧入大批人潮，停車場爆滿，主辦單位啟動停車場總量管制。圖／縣府提供　
51勞動節，宜蘭綠色博覽會免費招待勞工入園，天氣涼爽，活動地點的武荖坑園區上午湧入大批人潮，停車場爆滿，主辦單位啟動停車場總量管制。圖／縣府提供　
宜蘭綠博傳達永續未來的觀念。圖／縣府提供
宜蘭綠博傳達永續未來的觀念。圖／縣府提供

停車場 永續 移工

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