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基隆92年歷史紀念碑不見？原來施工被移位提報文資審議

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆92年歷史紀念碑不見？原來施工被移位提報文資審議。圖／讀者提供
基隆92年歷史紀念碑不見？原來施工被移位提報文資審議。圖／讀者提供

原設在基隆八堵路中油加油站路邊，1933年（昭和八年）日本公益社商人越智兵五郎捐地紀念碑有文史工作者發現不見了，貼文協尋，經查原來是施工移到後方山坡小徑，文史工作者今天向基隆市文化觀光局提報文資審議，搶救有92年歷史的紀念碑，希望列為歷史建築身分保存。文觀局說，將依相關規定勘查及審查。

有文史工作者貼文表示，日本公益社商人越智兵五郎捐地紀念碑近日發現不見了，請大家協尋。但後來查出是因加油站管線老舊進行建物拆除與管線更新工程，紀念碑沒有不見，被移到工區範圍內。

市議員陳冠羽表示，加油站因重新整建，有人反映「越智兵五郎捐地紀念碑」不見了，因很有歷史意義，十分可惜，後來查出疑被移位損壞。加油站人員表示，因施工只題暫時移位保存。

當地居民表示，紀念碑文記載八堵車站周遭3千坪土地，原屬基隆吳福店主越智兵五郎持有，1933年（昭和八年）為地方發展捐贈土地，當時地方為表感謝，設紀念碑永世懷念為地方的貢獻。

市府文觀局指出，文史工作者今天向市府提報文資審議，搶救有92年歷史的紀念碑，希望有文史身分保存，列為歷史建築身分，將依相關規定勘查及審查。

加油站 文史工作者 歷史建築

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