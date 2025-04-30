快訊

「剴剴」虐童案案情急轉直下！保母劉彩萱當庭哭認罪：剛開始蠻喜歡他

大陸山西太原1社區爆炸畫面曝 現場濃煙密布、傷亡不明

塌陷擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

聽新聞
0:00 / 0:00

涉洩個資40萬交保 基隆市民政處長張淵翔請辭獲准

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
涉洩個資40萬交保，基隆市府民政處長張淵翔請辭獲准。記者游明煌／翻攝
涉洩個資40萬交保，基隆市府民政處長張淵翔請辭獲准。記者游明煌／翻攝

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書，協助國民黨罷免連署。張淵翔今天向基隆市長謝國樑提出請辭，並已獲准。處長一職將由副處長趙明華暫代。

綠營發動罷免國民黨立委林沛祥，藍營「以罷制罷」罷免民進黨市議員鄭文婷和張之豪。中選會審查提議人名冊疑有偽造情事，函文向基檢告發。鄭、張也向檢方舉發提議人有「死亡連署」涉及偽造文書罪。

張淵翔經法官訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，依據卷內被告及同案被告國民黨基隆黨部主委吳國勝、領銜人游正義等人供證，罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果，及其手機內通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，認為張淵翔涉犯個人資料保護法之公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、刑法之行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。

涉洩個資40萬交保，基隆市府民政處長張淵翔請辭獲准。記者游明煌／翻攝
涉洩個資40萬交保，基隆市府民政處長張淵翔請辭獲准。記者游明煌／翻攝

偽造文書 罷免

延伸閱讀

張之豪：沒想到我都40幾歲了 國民黨還違法作弊連署

影／涉嫌洩漏民眾個資、偽造文書 民進黨籲基隆市選委會：暫停2罷免案

查戶政比對國民黨員個資罷免議員 張淵翔坦承犯行

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免 吳思瑤：嚴重醜聞

相關新聞

涉洩個資40萬交保 基隆市民政處長張淵翔請辭獲准

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造...

花蓮吉安博愛新村 爭設太魯閣族聚會所

花蓮縣吉安鄉沒有太魯閣族部落聚會所，干城村博愛新村（Alang Gnaalu）族人也沒有祭場域，鄉公所規畫設置多功能部落...

國3高架橋竟掉落石塊...休閒運動民眾心驚 高公局將補強

國道3號基金交流道高架道路底部，昨天傍晚有12多塊水泥塊掉落地面下來，還好沒有砸中人車。當地里長顏厚廣放三角錐示警。基隆...

花蓮吉安太魯閣族無聚會所 公所擬在博愛新村興建

花蓮縣吉安鄉無太魯閣族部落聚會所，干城村博愛新村（Alang Gnaalu）族人沒有祭場域，鄉公所規畫設置多功能部落聚會...

土地公廟旁大型遊具吸睛 何時能玩？等認證、驗收才行

基隆市多處公園、設施的遊具，因不符合安全規範拆除。市府去年申請中央補助重新設置，增加親子休閒去處。安樂區七賢里福德宮旁的...

花蓮縣府徵礦石稅遭質疑恐嚇業者 急澄清政風調查合法

花蓮縣政府開徵礦石景觀稅，前縣長傅崐萁任內調漲課稅，業者不滿提起訴訟，縣府8件敗訴，將退還2億多元超收稅款，有週刊爆料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。