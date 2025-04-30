經濟部活絡商圈補助 台東7大特色商圈獲選

經濟部商業發展署「活絡商圈補助計畫」，台東縣鐵花商圈、鹿野高台商圈等7處獲補助，每個商圈最高可補助新台幣50萬元，盼提升服務品質。

台東縣政府財政及經濟發展處今天透過新聞稿表示，台東縣獲得補助的商圈有鐵花商圈、東糖商圈、大台東商圈、鹿野高台商圈、關山慢食商圈、太麻里商圈、金崙部落商圈，共7個商圈獲得補助。

台東縣財經處表示，獲選的商圈皆結合在地特色與永續理念，設計多元活動，如互動體驗、美食體驗、市集遊逛及踩點等，吸引更多旅客到訪，提升商圈活力。

例如「台東巿區鐵花商圈」結合特色微光巿集與店家合作，完成數位任務後可領取數位商圈券，延續店家導購，打造低碳永續的購物環境；「鹿野高台商圈」結合台東熱氣球嘉年華活動，設置農特產品展覽館，讓民眾一次感受在地特色。

財經處表示，期望透過補助計畫，打造具特色的商圈，吸引更多遊客與消費者，促進地方經濟發展；歡迎民眾前往各商圈踩點，感受台東獨特的慢活魅力與友善活力，共同支持在地商圈發展。