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花蓮吉安博愛新村 爭設太魯閣族聚會所

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣吉安鄉公所規畫在干城村博愛新村，建置鄉內首座太魯閣族部落聚會所，建設前與部落族人討論建築設計。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所規畫在干城村博愛新村，建置鄉內首座太魯閣族部落聚會所，建設前與部落族人討論建築設計。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉沒有太魯閣族部落聚會所，干城村博愛新村（Alang Gnaalu）族人也沒有祭場域，鄉公所規畫設置多功能部落聚會所，將提報中央爭取經費。

博愛新村居民是從秀林鄉銅門、榕樹部落遷徙的太魯閣族人，深耕地方約30年，鄉內沒有1座專屬太魯閣族祭儀、文化傳承空間，鄉公所規畫在村內設置結合祭儀、文化教育、公共服務與長照健康的多功能部落聚會所，並邀請地方代表及族人出席說明會，提出意見交流。

鄉公所說明部落聚會所新建工程，包含拆除既有活動中心2樓與樓梯；屋頂防水與裝修工程；新建聚會所建置機電照明、消防安全、排水與衛生設備等系統工程和外部雜項與景觀工程等。

部落族人則較關心部落聚會所的未來安全性與文化象徵性，公所也說明建物防風防雨效果、工期長短、屋頂材料、建材選用及圖騰文化等意涵，展開設計討論。

鄉長游淑貞表示，部落公共建設應朝百年設計考量規畫，公所會充分參酌部落會議意見後修改計畫，並向原住民族委員會爭取工程建設經費，希望早日建設吉安鄉第一座太魯閣族部落聚會所，打造更宜居環境。

原住民族 太魯閣族 族人 聚會

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