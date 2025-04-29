國3高架橋竟掉落石塊...休閒運動民眾心驚 高公局將補強
國道3號基金交流道高架道路底部，昨天傍晚有12多塊水泥塊掉落地面下來，還好沒有砸中人車。當地里長顏厚廣放三角錐示警。基隆市議員吳驊珈現場勘查，發現橋底已見鋼筋外露，透過立委王正旭辦公室，促請高公局1周內補強改善。
國道3號昨天發生「落石」，在橋下方休息的運將看了嚇一塊。安樂區外寮里長顏厚廣接到通知，立即拿三角錐示警，避免人車從落石位置下方通過。顏說，平時在高架路下方公園打球的人就多，假日人更多，應緊急處理。
吳驊珈到場勘查，看到地面有水泥石塊砸中的痕跡，抬頭一看國三高架橋墩、橋體有鋼筋裸露，還有不少修補痕跡，認為必須儘速處理，並王正旭辦公室通知高公局人員到場，實施管制，並會在一週內進行橋面和橋體補強。
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