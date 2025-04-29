花蓮吉安太魯閣族無聚會所 公所擬在博愛新村興建

花蓮縣吉安鄉無太魯閣族部落聚會所，干城村博愛新村（Alang Gnaalu）族人沒有祭場域，鄉公所規畫設置多功能部落聚會所，工程內容有建物主體照明、消防安全、綠美化景觀等。經與部落討論後，針對文化象徵性再加強，將提報中央爭取經費，盼早日完成鄉內首座太魯閣族部落聚會所。

博愛新村居民是從秀林鄉銅門、榕樹部落遷徙的太魯閣族人，深耕地方約30年，鄉內沒有1座專屬太魯閣族祭儀、文化傳承空間，鄉公所規畫在村內設置結合祭儀、文化教育、公共服務與長照健康功能的多功能部落聚會所，並邀請地方代表及族人出席說明會，提出意見交流。

鄉公所說明部落聚會所新建工程內容，包含拆除既有活動中心2樓與樓梯建築物、屋頂防水與裝修工程，新建聚會所有機電照明、消防安全、排水與衛生設備等系統工程，以及外部雜項與綠植景觀工程等。

部落族人則較關心部落聚會所，未來安全性與文化象徵性，公所也針對建物的防風防雨效果、工期長短、屋頂材料、建材選用及圖騰文化等意涵說明，雙方展開設計討論。

鄉長游淑貞表示，部落公共建設應朝向百年設計考量規畫，公所會充分參酌部落會議意見後修改計畫，並向原住民族委員會爭取工程建設經費，希望早日建設吉安鄉第一座太魯閣族部落聚會所，打造更宜居居住環境。