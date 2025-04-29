土地公廟旁大型遊具吸睛 何時能玩？等認證、驗收才行
基隆市多處公園、設施的遊具，因不符合安全規範拆除。市府去年申請中央補助重新設置，增加親子休閒去處。安樂區七賢里福德宮旁的大型遊具，外型吸睛，民眾關心何時可以遊玩。安樂區公所今天表示，設施已完成，但要等檢驗合格，通過驗收才能開放使用。
福福部2017年1月25日公告兒童遊戲場設施安全管理規範修正，要求兒童遊戲場設施6年內檢修合格。衛福部2022年底發函內政部營建署（國土管理署前身），提醒期限將屆，要求落實。營建署發函各縣市政府，要在2023年1月25日前拆除或封閉不合格遊具。
基市府有50多處社區公園、兒童遊戲場的遊具，在2023年間先封閉，禁止使用，並陸續拆除。許多家長平時會就近帶小朋友到公園遊玩，完全沒有遊具，引發民怨。
國土管理署提出「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，基市有13處鄰里公園提案獲得補助，金額共3800萬多元。其中安擽區公所提案獲中央補助1044萬元，加上市府預算261萬元，分別在七賢里福德宮公園、三民里麥金路遊戲場、定國里內公園和干城里十全亭公園增設遊具。
七賢里福德宮公園的遊具已完成組裝，攀爬設計和兩個滑梯吸引民眾目光。工程看板標示施工期間至4月30日，但現場仍設圍籬，看不出即將開放民眾遊玩。有人擔心開放後，可能小朋友會攀爬到最高點，潛藏危機。
安樂區公所表示，新設遊具有兩組已取得安全認證，尚未驗收。福德宮、十全亭公園遊具已申請安全認證，後續再辦驗收，等到行政作業完成才開放使用，並請民眾遵守使用規則，確保安全。
基隆市議員秦鉦說，福德宮旁遊具興建經費達400萬元，開放後將是長庚生活圈，繼四維公園兒童遊樂場之後，多了一處親子休閒場域。他提醒區公所要做好遊具使用標示，家長也要注意孩子動態，讓大家玩得全安又開心。
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