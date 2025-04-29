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花蓮縣府徵礦石稅遭質疑恐嚇業者 急澄清政風調查合法

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
有週刊爆料，花蓮縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告，縣府行研處長陳建村出示公文書，經業者補正相關程序以予以展延，沒有威脅業者。記者王思慧／攝影
有週刊爆料，花蓮縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告，縣府行研處長陳建村出示公文書，經業者補正相關程序以予以展延，沒有威脅業者。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府開徵礦石景觀稅，前縣長傅崐萁任內調漲課稅，業者不滿提起訴訟，縣府8件敗訴，將退還2億多元超收稅款，有週刊爆料，質疑縣府官員2021年以停工威脅業者撤告。縣府今回應，沒有恐嚇業者，報導內容經政風單位調查，縣府依法開徵地方特別稅。

有週刊爆料，福安礦業告花蓮縣府超收2.5億元稅款勝訴，至今卻分文未得；甚至在官司纏訟期間，縣府悄悄與福安協調，現場有除了以空氣汙染源許可展延過期，恐嚇業者撤告，更稱其他上市公司的台泥、亞泥都有配合，直言福安礦業不要「因小失大」。

縣府行政暨研考處長陳建村表示，礦石特別稅在前縣長謝深山任內開始課徵，100年環保意識高漲，為了守護山林資源，當時在花蓮由縣議會民進黨議員、國民黨與無黨籍議員等23位議員共同提案，大幅調整礦石稅為每公噸100元，議會討論後，藍綠共識決議改為每公噸70元，礦石稅自治條例立法過程，經過財政部備查合法。

陳建村指出，媒體揭露錄音內容，最高法院判決縣府勝訴定讞，再次證明縣府依法課徵，也堅持保護山林的立場，該會議內容是該公司主動到縣府約訪，內容經過政風單位、監察院多次查證，沒有任何因漲稅恐嚇等不法情事，縣府公務人員依法行政，呼籲各界勿以訛傳訛，政治操作不需要無限上綱。

針對法院判賠幸福水泥2億元，陳建村說，相信公務員作為都很嚴謹會議與討論，依司法判決做後續處理。至於恐嚇的部分，經過政風單位調查，縣議員過去有關切，當時政風單位約談當事人，表明沒有恐嚇取財的事，廠商到期日在110年7月，縣府半年前用公文提醒，如果要繼續開採，必須要提早3到6個月依法提出展延，縣府只是用公文提醒、告知廠商，後來廠商陸續補件申請展延，縣府也於110年1月初依法核定展延。

花蓮縣政府行研處長陳建村指出，礦石景觀稅調漲當年是在民進黨議員提案下，獲藍綠議員共同連署通過。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府行研處長陳建村指出，礦石景觀稅調漲當年是在民進黨議員提案下，獲藍綠議員共同連署通過。記者王思慧／攝影

恐嚇 花蓮縣政府 議員

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