花蓮縣府徵礦石稅遭質疑恐嚇業者 急澄清政風調查合法

花蓮縣政府開徵礦石景觀稅，前縣長傅崐萁任內調漲課稅，業者不滿提起訴訟，縣府8件敗訴，將退還2億多元超收稅款，有週刊爆料，質疑縣府官員2021年以停工威脅業者撤告。縣府今回應，沒有恐嚇業者，報導內容經政風單位調查，縣府依法開徵地方特別稅。

有週刊爆料，福安礦業告花蓮縣府超收2.5億元稅款勝訴，至今卻分文未得；甚至在官司纏訟期間，縣府悄悄與福安協調，現場有除了以空氣汙染源許可展延過期，恐嚇業者撤告，更稱其他上市公司的台泥、亞泥都有配合，直言福安礦業不要「因小失大」。

縣府行政暨研考處長陳建村表示，礦石特別稅在前縣長謝深山任內開始課徵，100年環保意識高漲，為了守護山林資源，當時在花蓮由縣議會民進黨議員、國民黨與無黨籍議員等23位議員共同提案，大幅調整礦石稅為每公噸100元，議會討論後，藍綠共識決議改為每公噸70元，礦石稅自治條例立法過程，經過財政部備查合法。

陳建村指出，媒體揭露錄音內容，最高法院判決縣府勝訴定讞，再次證明縣府依法課徵，也堅持保護山林的立場，該會議內容是該公司主動到縣府約訪，內容經過政風單位、監察院多次查證，沒有任何因漲稅恐嚇等不法情事，縣府公務人員依法行政，呼籲各界勿以訛傳訛，政治操作不需要無限上綱。