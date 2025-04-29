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礦石稅爭議遭爆脅迫業者撤告 花縣府：依法有據

中央社／ 花蓮縣29日電

花蓮縣政府今天表示，礦石稅課徵依法有據，縣府依法行政，絕不容許惡意抹黑與扭曲事實，政治操作無限上綱，呼籲大眾勿以訛傳訛；持續推動地方永續發展，守護花蓮人民福祉。

花蓮縣府2009年訂定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，前縣長傅崐萁於2016年任內，提前廢止未施行期滿的舊法，改送新法，經議會審議從每公噸新台幣10元提升至70元通過。

有業者認為超出30%漲幅限制，向法院提出行政訴訟，雙方纏訟8年，縣府接連敗訴，估計將退還業者2億多元稅款；而縣長徐榛蔚任內的課稅，因第19屆議會重新審議通過，法官認定合法課稅。

今天有週刊以錄音檔內容指稱，縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告。縣府當時以「固定污染源操作許可證之展延」暫緩核發的方式，讓業者在2021年7月停工，遭監察院糾正。

花蓮縣政府行政暨研考處回應指出，礦石開採景觀維護特別稅調漲，當年是在第18屆縣議會由民進黨籍議員施金樹等人提案，獲多數議員表決通過，一切合法；至於週刊報導的錄音檔，並無脅迫、恐嚇業者，已都經過政風單位調查，當時約詢業者也稱並無被恐嚇取財，都有會議紀錄。此外，當時發函給業者提醒申請展延，歷經補件時程，在2022年1月給予展延。

花蓮縣政府也澄清，礦石稅課徵依法有據，自謝深山縣長任內依法開徵礦石稅，隨著當時社會環保意識高漲，為守護珍貴山林資源，由民進黨籍等23名議員共同提案，大幅調升稅額至每公噸新台幣100元，經藍綠朝野議員充分審查後，共識訂為每公噸70元，展現對環境保護的堅定立場。

縣府指出，媒體揭露錄音內容，為業者於2021年7月7日主動拜訪縣府，縣府秉持依法行政原則，提供相關法規諮詢。公務人員依法行政，面對該公司多次陳情與告發，縣府公務員經政風單位、監察院多次查明，均無違法情事，堅守依法行政、行政中立原則。

縣府表示，礦石稅課徵，為依「地方稅法通則」開徵地方特別稅，經行政院、財政部、主計總處等中央機關備查通過，並經由中央召集財稅專家學者專案會議確認合規，程序完備。

縣府指出，最高行政法院近日就相關案件判決花蓮縣政府勝訴定讞，證明縣府課徵礦石稅依法有據，且堅守環境永續的立場正確無誤。

縣府強調，依法課稅、依法行政是地方政府基本職責，絕不容許惡意抹黑與扭曲事實，政治操作無限上綱。縣府將持續推動地方永續發展，守護花蓮人民的福祉與環境資源。

永續 花蓮縣政府 議員

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