被指威脅砂石業者 傅崐萁駁：潑髒水搞大罷免

有媒體報導稱，國民黨立院黨團總召傅崐萁擔任花蓮縣長期間，將礦石稅調高7倍，有業者不服因而提出行政訴訟，有縣府官員威脅業者撤告。傅崐萁今日駁斥，礦稅案是花蓮縣議會自行提案並審議通過，其中包括民進黨籍議員，並經政風及監察院調查無誤。他疑民進黨為大罷免，用檢調潑髒水，這就是往獨裁邁進的事證。

不滿礦石稅調高的「福安礦業」向法院提起行政訴訟，法院判業者勝訴，縣府須退還福安礦業2.5億元的超徵稅款，福安礦業傳收到恐嚇。有報導指，調查局日前收到檢舉信及錄音檔，指花蓮縣府以礦稅官司為由，找來不滿礦石稅調高的「福安礦業」公司人員到縣府開協調會，縣府高層官員以威脅、恐嚇的語氣要求業者撤告。檢舉信中點名傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚為背後藏鏡人。

傅崐萁今駁斥，礦稅案是花蓮縣議會自行提案並審議通過，其中還包括民進黨籍議員，提案通過後送行政院由財政部、經濟部、內政部與專家學者及石礦業者開會通過後送行政院核備，一切依法辦理並實施，所有業者都依法繳稅，而徵收的稅款全部進公庫，用來照顧老人、學童及弱勢，及基礎建設這些都是公開資料，沒有半毛錢流入私人口袋，並經過政風及監察院調查無誤。

傅崐萁指，現在民進黨為了大罷免，可以拿出來橫柴入灶，硬是要用檢調來潑髒水，看看民進黨發言人卓冠廷的談話就知道，卓冠廷說花蓮對這次整個罷免是重中之重，如果傅崐萁最後二階連署沒有連署成功，對這次大罷免運動是超級重大傷害，所以對民進黨而言，接受到的指令就是全力推動罷免。

傅崐萁強調，這就是民進黨持續打擊異己，正往獨裁之路邁進的事證，也是今天要出來戰獨裁的原因。賴清德下軍令狀罷免35位藍營立委，如果在野黨全被殲滅，媒體被民進黨政府掌控，沒人制衡執政者，一黨專制獨大的結果，全民皆受害。