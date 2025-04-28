支持迎接新生命家庭 基隆市生育獎勵金從2萬加碼到3萬

基隆市政府民政處今天表示，生育獎勵金從5月1日起加碼，每胎調升到3萬元，並放寬申請條件，藉由給予迎接新生命的家庭更多支持與祝福，鼓勵市民生育。

民政處副處長趙明華說，基隆市生育獎勵金原本每胎2萬元，5月1日起除提高到3萬元，因為北北基桃已成為共同生活圈，此外新生兒的父親或母親一方設籍於基隆市，且併計設籍於台北市、新北市、桃園市或基隆市滿10個月以上，即符合請領資格。

新生兒在基隆市辦妥出生登記後，從出生之次日起60日內，新生兒母親備妥國民身分證、印章及新生兒母親存摺影本，即可向基隆市任一戶政事務所提出申請「生育獎勵金」。