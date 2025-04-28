基市車禍死傷數下降 謝國樑：今年努力宣導行人守規則

基隆市長謝國樑今天主持基隆市港道路交通安全會報，忠一路日前發生貨櫃車和機車事故造成騎士死亡，謝表示非常遺憾，指示會把車禍前因後果調查清楚，並據以提出預防性的交通措施。

市港道交安全會報今天下午在市府4樓簡報室召開，謝國樑表示，兩年前推動行人友善政策以來，定時檢視事故數據，今年3月開始更每天檢視相關數據，隨時掌握各地交通狀況。過去著重在車輛違規取締，事故明顯下降，今年將努力宣導行人務必遵守交通規則，維護自身安全。

交通處長陳耀川說，各單位協力推動行人友善政策，已讓交通事故明顯降低。去年11月起接續推動行人有序政策，也希望民眾一起配合，行人穿越馬路要走行人穿越線（斑馬線），遵守行人號誌，路口等待不要過於接近車道，並要停看聽，確認秒數再通過。走路不滑手機，巷道面向來車靠邊行，雨天夜間多留意，提升行人安全意識，打造友善交通安全環境。

交通處指出，交通部統計資料分析顯示，今年1月基隆每10萬人交通事故死傷數102人，酒駕案件死傷數1.7人，機車騎士死傷數77人，高齡者死傷數21人，都是本島第2少的縣市，顯示道安工作的努力已有成效，將持續進一步改善交通環境，降低事故死傷。

市警局簡報今年3月共取締重大交通違規3078件，與去年同期2982件相比增加96件。「行人友善暨護老專案」取締638件，行人事故發生31件，與去年同期相較取締增加454件，行人事故增加7件，警方將持續強化取締車不讓人交通違規，並宣導行人應遵守交通規則。

市府表示，透過道安會報列管道路交通安全執行計畫工程、執法、教育、宣導、監理緊急醫療各小組子計畫，強化各項道路交通安全改善措施，已顯現成效。年開2023始推動行人友善政策，當年行人交通事故死傷人數395人，比前一年511人減少116人，降幅22.7%。2024年1至10月行人交通事故死傷人數301人，又比前一年同期減少310人，降幅2.9%，有效降低交通事故死傷數。