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100元換200！宜市加倍購活動券搶好康 南館地下室、東門夜市發放

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
拿著環保購物袋到宜蘭市南館市場消費，就可以在地下室以100元換200元的「好市加倍購」活動券。圖／市公所提供
拿著環保購物袋到宜蘭市南館市場消費，就可以在地下室以100元換200元的「好市加倍購」活動券。圖／市公所提供

宜蘭市南館市場地下室及東門夜市爭取到經濟部補助名額，推出「好市加倍購」活動券，民眾在活動期間攜帶環保袋、環保杯或環保餐具組，前往指定市集消費不限商品及金額，即可在市場指定時段及地點，以100元兌換200元活動券，活動券使用期限至5月底。

宜蘭市公所今天公布發券地點，位於南館市場地下室休憩區，日期是5月2日、5月10日、5月16日、5月24日上午7時開始發放；宜蘭市東門夜市管理委員會辦公室前，日期5月3日、5月10日、5月24日、5月25日，下午6點開始發放。

規則是民眾在活動期間自備環保袋環保杯或環保餐具組，前往指定的南館市場地下室或東門夜市消費，不限商品及金額，完成後前往上述指定地點，經由工作人員確認，即可用100元現金兌換200元的「眾星雲集‧好市加倍購」，每場次送出225張活動券，每人每日限領一份，兌完為止。

此外，南館市場地下室與東門夜市自治會也提出加碼，凡是使用「好市加倍購」活動券在南館市場地下室配合攤位消費，即可享有95折優惠；東門夜市活動當天排隊前50名的參與者，每人可加碼獲得「宜蘭東門觀光夜市環保袋」。

市長陳美玲表示，雖然傳統市場尚未納入限塑政策，已經有越來越多民眾主動攜帶環保用品進行採購，市公所希望藉此加強宣導環保意識，讓宜蘭市各傳統市場的減塑活動能走在政策之前，同時也帶動買氣，為消費者與攤商共創雙贏。

宜蘭南館市場地下室的換券地點。圖／市公所提供
宜蘭南館市場地下室的換券地點。圖／市公所提供
宜蘭南館市場地下室及東門夜市的券換地點、時間。圖／市公所提供
宜蘭南館市場地下室及東門夜市的券換地點、時間。圖／市公所提供
宜蘭市東門夜市管理委員會辦公室前換券，5月3日、5月10日、5月24日、5月25日，下午6點開始發放。圖／市公所提供
宜蘭市東門夜市管理委員會辦公室前換券，5月3日、5月10日、5月24日、5月25日，下午6點開始發放。圖／市公所提供

夜市 宜蘭 餐具

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