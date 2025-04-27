基市公車虧損累計20億元 今年啟動運價審議為虧損止血

基隆市公車營運虧損累計約20億元，市府已成立運價審議委員會，啟動探討調整運價等財務改善方案。公車處先前提出營運成本資料，委員會審議認為不夠完善，退回公車處重新研擬。

基隆市公車處統計至2023年底，公車營運累積虧損逼近20億元，因為財務不健全，公車老舊導致故障頻傳，常遭民眾詬病，並成為去年「拆樑」一役，反對市長謝國樑陣營的火力攻擊焦點。

相較於台北市公車運價已調高到25.311元，基隆市公車運價仍維持16元，被指與現實脫節，形成每多載一個人就多虧幾塊錢的窘境。

無黨籍基隆市議員陳冠羽說，運價就是公車運作的實際成本，與消費者付出的票價不同。以台北市的公車為例，每段公車票價僅有15元，但運價高達25.311元，所以要由市府補貼業者超出的金額。

基隆市公車處是市府機關，並非1家客運公司，所以財務虧損長期被漠視。陳冠羽認為，要解決市公車虧損問題，首要之務就是讓運價審議委員會真正運作，釐清基隆公車營運成本，再透過市府透過補貼價差，市公車處才不會一開門就賠錢，讓虧損止血。

基隆市公車運價審議委員會今年已開過一次會，審議公車處提出的營運成本報告，發現並不完善，退回公車處重新調整再送審議，預估今年會審議完成。

公車處長鄭永陽說，確認運價之後，相信有助公車處的財政體質更加穩健，進而讓公車處有餘力進行公共運輸軟硬體更新強化，提升服務水準。

基隆市政府交通處今年也編列預算，進行公車路網優化及營運績效改善研究案，通盤評估現有的公車路線、站點，做出調整建議。市府今年起也將陸續購置123部低底盤電動大客車，並興建充電場站，提升市公車的服務品質。