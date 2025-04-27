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花蓮秀姑巒溪遊客中心開工 打造山海間旅遊新地標

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心是泛舟活動起點，東管處規畫原地重建，今天開工動土，預計2026年底完工。圖／東管處提供
花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心是泛舟活動起點，東管處規畫原地重建，今天開工動土，預計2026年底完工。圖／東管處提供

花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心是泛舟活動起點，兩年前拆除大頭目圖騰柱與建物後，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處規畫，利用9800萬元經費在原地重建，新建物融合溪流蜿蜒地景意象，也有在地原住民族織布圖騰，今天開工動土，預計2026年底完工。

東管處今天舉辦「秀姑巒溪遊客中心重建工程」開工典禮，觀光署長周永暉出席，他致詞表示，舊秀姑巒溪遊客中心自啟用超過35年，隨著旅遊型態與遊客服務需求變遷，已無法滿足現代觀光發展，因此東管處啟動重建計畫。

周永暉表示，新一代的遊客中心設計理念是「從土地長出來」，強調建築與自然環境的融合，並納入五大核心特色，包括銷售在地農特產品，推動地方經濟、提供全方位、智慧化的遊客服務、規畫體驗空間、擴大周邊停車空間、打造完善的無障礙與親子友善環境。

東管處工務科長張盈慧指出，舊秀姑巒溪遊客中心於1987年啟用，建物除了老舊漏水，結構更因3年前0918地震嚴重受損，為確保遊客及人員安全決定拆除、重建。

張盈慧表示，東管處前年拆完遊客中心後，在一旁搭建臨時服務中心，提供遊客旅遊資訊，並規畫原地重建。新遊客中心預計有2層樓，1樓是主要活動空間，包含公廁、遊客服務中心、行政中心及賣店等，2樓主要為機房，其中賣店會開放租用營運，提供在地產業銷售。工程今年3月底發包，預計明年底完工

秀姑巒溪遊客中心過去有座「大頭目」圖騰柱地標被拆除，許多遊客好奇未來是否會重建。張盈慧說，大頭目是座水塔，經過查找資料與詢問部落，發現圖騰柱與地方文化沒有關聯，也不是部落主要代表意象， 因此決議拆除不重建，不過未來會做小模型供大家留做紀念。

張盈慧說，新遊客中心建物外觀，將以秀姑巒溪蜿蜒的河流意象展開設計，同時與在地藝術家合作，於戶外設計與當地部落、群族相關的公共藝術作品，成為旅遊新地標。

花蓮秀姑巒溪遊客中心的大頭目圖騰柱兩年前拆除，未來不會重建。本報資料照片
花蓮秀姑巒溪遊客中心的大頭目圖騰柱兩年前拆除，未來不會重建。本報資料照片
東管處今天舉辦「秀姑巒溪遊客中心重建工程」開工典禮，盼新遊客中心成為山海間旅遊新地標。圖／東管處提供
東管處今天舉辦「秀姑巒溪遊客中心重建工程」開工典禮，盼新遊客中心成為山海間旅遊新地標。圖／東管處提供

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