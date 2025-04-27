秀姑巒溪遊客中心重建開工 新建築「從土地長出來」

花蓮「秀姑巒溪遊客中心」重建工程今天舉行開工典禮，預計115年12月完工，將結合泛舟、露營、單車等活動推廣，也將串聯地方產業、社區資源，提升東部旅遊服務品質能量。

秀姑巒溪是台灣東部第一大河川，也是國內外遊客體驗泛舟活動的熱門地點。交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處表示，現有秀姑巒溪遊客中心自民國76年啟用至今已逾30年，因建築物老化、功能不符現代旅遊需求，因而啟動重建計畫，進行整體升級並賦予新的觀光定位與價值。

工程將以「從山河大地編織出的家園」為設計主軸，導入綠建築理念與智慧友善設施，融入東部地景與原民織布意象，兼顧自然、生態與人文美學；未來新的遊客中心不僅是旅客服務據點，更是地方產業、文化與永續精神展示平台。

東管處工務科長張盈慧接受中央社記者電話訪問表示，遊客中心建物斥資新台幣9800萬元，另有第二期景觀工程，全部預計於民國115年12月完工；112年動工拆除舊建物，因拆除土方受限花蓮量能，加上缺工發包不順利，以及取得建照耗費一些時日，因而興建動工受延宕。

典禮由交通部觀光署署長周永暉主持，花蓮縣政府代表、各級民代、鄉鎮村里長及在地產業界人士等出席，共同祈願工程順利，攜手推動花東地區成為國際觀光新亮點。

周永暉致詞表示，新一代遊客中心設計理念是「從土地長出來」，強調建築與自然環境的融合，期勉未來成為推廣泛舟運動休閒、自然療癒旅遊基地，為東部注入更多觀光能量，帶動區域發展。

東管處說明，新建築將設置遊客服務與行政中心、友善公廁及淋浴設施（含親子與無障礙設施）、餐飲展售空間、自行車租賃站、研習教室及戶外多功能廣場，並結合泛舟、露營、單車等活動推廣，滿足不同旅客需求。

未來也將串聯地方產業、社區資源及東部觀光區夥伴，共同打造「泛舟觀光門戶」、「山海旅遊節點」與「在地共榮基地」，全面提升東部旅遊服務品質與能量。