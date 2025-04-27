宜蘭小礁溪躍登全台5大賞螢人氣景點 假日爆湧2千人

宜蘭小礁溪賞螢季啟動，當地賞螢路廊的環境好，觀賞螢光人潮一年比一年多，不但打響知名度，最近更被網友列入全台5大賞螢人氣景點，天氣好的假日一晚擁入2千人，為了維護賞螢安全及品質，下午4時至晚上8有交通管制，請民眾配合把車停好再步行進入。

最近有網友盤點全台5大賞營地，包括台北陽明山國家公園、宜蘭小礁溪、新竹內灣、南投日月潭與奧萬大森林遊樂區、嘉義阿里山國家風景區。網友評點，礁溪鄉公所每年都舉辦著名賞螢活動，俗稱「小礁溪」礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶，環境清澈無污染，形成一段獨特的賞螢步道。該段路全程來回2公里，徒步約35分鐘，沿路都會有發光的螢火蟲陪伴，過了小礁溪橋後抵達光害最少、螢火蟲最多的地方。

鄉公所重視生態教育，從4月19日至5月4日每星期六日，安排為期6天每晚兩場次導覽活動，帶領民眾探尋螢火蟲蹤跡，公所為特別把螢火蟲出沒路段的路燈換成「紅光」，適合螢火蟲生長及繁殖環境，賞螢兼顧生態。

鄉公所說，19日第一天賞螢導覽的人潮相當多，天氣好且螢況極佳，除了參加導覽民眾，更多是自 發性前來，當晚大約2千人左右，排隊車輛過了小礁溪一號橋往櫻花大道兩端延伸。

鄉公所提醒大家開心賞螢趣，建議最佳時間約晚上6點半至7點20分之間，視氣候、溫度等因素變化，不一定每天螢況都一樣，請遵守「賞螢三不曲」，拍照時不可使用閃光燈或手機紅光對焦；使用手電筒時，請包上紅色玻璃紙，照射路面為主；不捕抓螢火蟲，讓珍貴的生態可以永續。