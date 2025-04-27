高鐵延伸宜蘭環評限制發言 環長建議交通部多辦公聽會溝通

環境部預計5月5日舉行「高鐵延伸宜蘭計畫」二階環評初審會議，但因限制現場發言人數，且交通部也未應在地要求加開公聽會，引發居民、環團不滿。環境部長彭啓明表示，已建議交通部長陳世凱多辦幾場公聽會，與地方加強溝通。

交通部公告的「高鐵延伸宜蘭計畫」，全線長約60.6公里，經台北市南港區、新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮及宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、宜蘭市等地。但是因路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也未充分告知，宜蘭縣議長張勝德因而提案，要求交通部加開公聽會，並獲不分黨派縣議員全數連署支持。

台灣蠻野心足生態協會在臉書批評，環境部限制會議現場發言最多30人，且發言時間外不得進入現場，在地居民強烈要求加開公聽會，鐵道局也未處理。

彭啓明表示，過去如四接審查等重大環評會議，都會盡量讓大家發言，但時間真的有限，假設一個人發言3分鐘，像四接有50~60人報名，就沒審查時間了。彭認為許多衝突不該由環評會議解決，開發單位的交通部應與利害關係人加強溝通，他呼籲交通部與地方民眾溝通，也曾向部長陳世凱建議多辦幾場公聽會，但要看鐵道局如何執行。

環境部環境保護司副司長呂雅雯說，根據「環境部環境影響評估審查旁聽要點」規定，環評會議的旁聽民眾以20人為原則，這次為了避免四接環評審查時爆發激烈衝突的情況重演，才在會議通知單上載明旁聽人數以30人為限，並採1出1進方式進行。