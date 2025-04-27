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基隆市推動綠能友善 電動車爆量、傳統車行轉型

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆已有131家傳統機車行申請轉型綠能車行，通過審核的車行將獲得官方認證標誌，預計6月發給車行掛牌。圖／基隆市政府提供
基隆已有131家傳統機車行申請轉型綠能車行，通過審核的車行將獲得官方認證標誌，預計6月發給車行掛牌。圖／基隆市政府提供

基隆市府全力推動青年公益免費電動車政策，衝擊傳統修理燃油車的350家機車行，改變基隆車行生態。目前已有131家申請成為綠能友善車行，可同時修油、電車，傳統車行轉型謀生路。

交通部統計，基隆市電動機車密度已達全台之冠，平均每10輛機車就有一輛是電動機車。傳統車行去年曾上街頭抗議，指電動車4年要送出5萬輛，擔心未來傳統車行恐倒一半。

市府產發處產業服務科長潘祖德說，年初公布機車產業輔導綠能轉型補助計畫，逾三分之一獲得補助，期限到12月。每家車行補助最高20萬元，10萬輔導取得中央認可機車維修技術課程證書及各車廠電動車機車維修保養授權認證，8萬補助器材，2萬補助員工。

友善車行為「油電合一店」，同時提供燃油車、電動機車維修及保養，並成為青年公益機車代辦窗口。

一家傳統車行林姓老闆說，電動車爆量，生意少了三成以上，未來會更嚴重，經營不易，他申請加入友善車行，得靠自己學習電子零件、數位知識，已取得原車廠的電動車維修認證，修電動車和修油車不同，為經營下去就得改變。

基隆 機車行 電動機車

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