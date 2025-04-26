「潮嚮山海基隆」青創市集登場 首日港灣夜宴港灣風情

基隆「2025潮嚮．山海基隆－青創市集」系列活動今天登場，首場市集以「夜宴風味」為主題，邀集20家在地青年創業品牌，結合基隆港特有的夜色氛圍，打造專屬基隆的港灣夜宴派對，明天還有一天，邀請民眾一同走進港邊，在夜色中品嘗在地好味道，感受青創品牌的多元與活力。

山海基隆－青創市集系列活動今天在國門廣場熱鬧展開，基隆市政府產發處長蔡馥嚀、聯合報系總管理處整合行銷部副總經理陳偉民、基隆市議會議長秘書江志強、基隆市政策推廣大使楊寶楨、悠遊卡公司資深副總經理李志仁、LINE Pay資深副總經理張希雯、陽明海洋文化藝術館館長張芯瑜、基隆區區漁會理事長簡建輝、基隆市跨業交流協會副理事長李必祥等共同為活動揭開序幕。

市集現場邀請多組在地創作歌手輪番演出，隨著海風與音樂交織，營造獨具港灣風情的沉浸式體驗。現場還特別設置「夜光主題裝置」及「打卡牆」，以海港夜景搭配燈光藝術，打造夜間限定的拍照熱點，邀請大家留下屬於基隆的美好夜宴回憶。

蔡馥嚀表示，市府持續致力於為青年創業者打造展現自我、實現夢想的舞臺。自112年起市府舉辦「潮嚮．山海基隆－青創市集」以來，活動規模逐年擴大，已成為基隆青年創業的重要指標活動與平臺，今年市府規劃了四場主題市集，展現基隆青年的創新能量與城市魅力。謝市長也邀請市民朋友與遊客把握週末，到港邊品嚐在地風味、傾聽創業故事，感受青年滿滿的熱情與創意，享受一場屬於基隆的港灣饗宴。

產發處青年事務科科長李惠淇補充，第二場「濱港花事」主題市集將於5月24日至25日，在基隆城際轉運站大頂棚舉行，邀請在地花農與手作藝品店家設攤，展售各式花卉與自然風格商品。6月與7月也將回到國門廣場，陸續舉辦「咖啡香氣」及「夏日海洋」主題市集，持續展現基隆青創品牌的多元風貌。