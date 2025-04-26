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花蓮畢士大教養院70週年 退休德籍宣教士回娘家

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮畢士大教養院照顧偏鄉身心障礙者，今天舉行70週年感恩會，現任宣教士吳憫文與院生以原民樂舞，重現當年在部落看牙齒、傳福音的模樣。退休宣教士顧美玲特別從德國返回花蓮參與。

畢士大教養院於民國44年間創立，照顧小兒麻痺症患者、多重障礙、唐氏症、自閉症等各類身心障礙者，提供物理復健、職能治療、生活照顧等，設有木工坊、手工坊、烘焙坊、代工坊及洗車坊等，目前收容110名院生。

70週年感恩會中，吳憫文與院生合作演出，以原住民樂舞重現70年前，德國基督教宣教士差會派遣具有牙醫背景的宣教士貝靈恩在山區偏鄉部，一邊為族人看牙齒，一邊傳福音的溫馨畫面。

吳憫文說，畢士大為各種不同身障的人提供一個充滿愛的家，這個家會一直接納、支持及鼓勵他們。

1年前退休的前宣教士、「顧媽媽」顧美玲，特別從德國返回花蓮參與，她說，再次回到這個家，心中滿是感動，能參與這段長達35年的服事旅程，是上帝極大的恩典。

畢士大前院長溫秀娥回憶，70年前社會福利政策尚未健全，宣教士們成為照顧弱勢族群的先驅，當時運作經費主要仰賴國外支援，院內第一台洗衣機就是由美國差會捐助經費購置而來，30多年前在地愛心人士組成志工社，透過募款與物資捐助，讓弱勢服務持續擴展。

偏鄉 德國 花蓮

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